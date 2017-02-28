Новокузнецкие зоозащитники провели своё мини-расследование и обнаружили предполагаемых догхантеров.

Об этом ВашГород.ру рассказала активистка Елена. По словам женщины, волонтёры передали в полицию информацию о трёх горожанах, которые могут оказаться догхантерами.

«Возбудили два уголовных дела, по статье „Умышленные уничтожение или повреждение имущества“ и „Жестокое обращение с животными“. Мне сегодня официальное уведомление об этом пришло. А информацию о подозреваемых передали в полицию. Их будут опрашивать», — сообщила редакции зоозащитница.

Напомним, травля собак началась в Новокузнецке осенью. Первыми от яда погибли несколько породистых питомцев в Куйбышевском районе. Затем убивать животных начали в Абашеве и на Запсибе. Волонтёры рассказали, что в некоторых случаях собакам было достаточно понюхать отравленную еду.

Как уже сообщал ВашГород.ру, некоторые новокузнечане поддержали догхантеров. А по подъездам в Центральном районе неизвестные расклеили издевательские объявления о травле животных.

Добавим, депутаты внесли в Госдуму закон об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными.