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Зоозащитники: в Новокузнецке нашли предполагаемых догхантеров

Сегодня 12:15
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ghall.com

Новокузнецкие зоозащитники провели своё мини-расследование и обнаружили предполагаемых догхантеров.

Об этом ВашГород.ру рассказала активистка Елена. По словам женщины, волонтёры передали в полицию информацию о трёх горожанах, которые могут оказаться догхантерами.

«Возбудили два уголовных дела, по статье „Умышленные уничтожение или повреждение имущества“ и „Жестокое обращение с животными“. Мне сегодня официальное уведомление об этом пришло. А информацию о подозреваемых передали в полицию. Их будут опрашивать», — сообщила редакции зоозащитница.

Напомним, травля собак началась в Новокузнецке осенью. Первыми от яда погибли несколько породистых питомцев в Куйбышевском районе. Затем убивать животных начали в Абашеве и на Запсибе. Волонтёры рассказали, что в некоторых случаях собакам было достаточно понюхать отравленную еду.

Как уже сообщал ВашГород.ру, некоторые новокузнечане поддержали догхантеров. А по подъездам в Центральном районе неизвестные расклеили издевательские объявления о травле животных.

Добавим, депутаты внесли в Госдуму закон об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными.

Комментарии 17
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читатель
1 2
а не далеко от горнолыжке что на запсибе, кто то собаку повесил на провод, наверное будующий маньяк.
ответить
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ника
4 5
а не далеко от горнолыжке что на запсибе, кто то собаку повесил на провод, наверное будующий маньяк.
какая хорошая новость ! очень хочется что бы этих тварей наказали
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Когда, наконец, городская власть займется решением проблемы любителей животных?
7 10
какая хорошая новость ! очень хочется что бы этих тварей наказали
Мне конечно жалко безвинных животных, но очень хочется, чтобы хорошенько тряхнули, а лучше разогнали дармоедов-чиновников, которые категорически не хотят заниматься решением причин появления противостояния собаководов и остальных граждан, которые, не смотря на то, что их во много раз больше, вынуждены терпеть неудобства от собачников.
Кузнецов наверно ждет, когда или собаки кого-нибудь загрызут, или когда собачники, или над собачниками, кто-то самосуд не устроит!
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аватар
Андрей
10 6
Мне конечно жалко безвинных животных, но очень хочется, чтобы хорошенько тряхнули, а лучше разогнали дармоедов-чиновников, которые категорически не хотят заниматься решением причин появления противостояния собаководов и остальных граждан, которые, не смотря на то, что их во много раз больше, вынуждены терпеть неудобства от собачников.
Кузнецов наверно ждет, когда или собаки кого-нибудь загрызут, или когда собачники, или над собачниками, кто-то самосуд не устроит!
Я конечно извиняюсь, может у вас хроническая непереносимость животных, но кому мешают собаки выгуливаемые на поводке и в наморднике?
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Злючка
14 21
Я конечно извиняюсь, может у вас хроническая непереносимость животных, но кому мешают собаки выгуливаемые на поводке и в наморднике?
А каков процент собак в намордниках и на поводках? Давайте реально на вещи смотреть. На поводках - треть, в намордниках и того меньше.... и шикарная фраза всех собачников: "Вы не бойтесь, она добрая и не кусается..она только понюхает, мимо пробежит и т.д.....". Причем это и про огромных собак....Или не так? Покажите двор в городе, где собаки в намордниках и на поводках все? Прям схожу удостоверюсь...
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Лиена
5 3
А каков процент собак в намордниках и на поводках? Давайте реально на вещи смотреть. На поводках - треть, в намордниках и того меньше.... и шикарная фраза всех собачников: "Вы не бойтесь, она добрая и не кусается..она только понюхает, мимо пробежит и т.д.....". Причем это и про огромных собак....Или не так? Покажите двор в городе, где собаки в намордниках и на поводках все? Прям схожу удостоверюсь...
А каков процент обозначенных в законе обустроенных площадок для выгула?
ответить
аватар
ника
6 3
А каков процент собак в намордниках и на поводках? Давайте реально на вещи смотреть. На поводках - треть, в намордниках и того меньше.... и шикарная фраза всех собачников: "Вы не бойтесь, она добрая и не кусается..она только понюхает, мимо пробежит и т.д.....". Причем это и про огромных собак....Или не так? Покажите двор в городе, где собаки в намордниках и на поводках все? Прям схожу удостоверюсь...
мне ни собаки ни собаководы жить не мешают, проблема раздута как воздушный шар зачем ?
ответить
аватар
ника
4 2
А каков процент собак в намордниках и на поводках? Давайте реально на вещи смотреть. На поводках - треть, в намордниках и того меньше.... и шикарная фраза всех собачников: "Вы не бойтесь, она добрая и не кусается..она только понюхает, мимо пробежит и т.д.....". Причем это и про огромных собак....Или не так? Покажите двор в городе, где собаки в намордниках и на поводках все? Прям схожу удостоверюсь...
вам занятся не чем?" прям схожу удостоверюсь"....
ответить
аватар
Дон Хенаро 49433
8 2
Героев в студию! Ссылки на их профили в соцсетях и т.д. город должен знать своих "героев"...
ответить
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Ната
3 1
Мне конечно жалко безвинных животных, но очень хочется, чтобы хорошенько тряхнули, а лучше разогнали дармоедов-чиновников, которые категорически не хотят заниматься решением причин появления противостояния собаководов и остальных граждан, которые, не смотря на то, что их во много раз больше, вынуждены терпеть неудобства от собачников.
Кузнецов наверно ждет, когда или собаки кого-нибудь загрызут, или когда собачники, или над собачниками, кто-то самосуд не устроит!
Полностью согласна, для выгула собак нужны отведенные места и собаководам выводить на поводке, в наморднике и убирать за своими питомцами, а травля собак это ужасно, ведь убийство есть убийство.
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Екарный дедай
5 11
А каков процент обозначенных в законе обустроенных площадок для выгула?
С квартиросъёмщиков берут плату по многим статьям, кроме платы за домашних животных. За устройство и содержание их мест выгула.
Почему мы, те, кто не держит собак, обязаны оплачивать ещё и места выгула для ваших блохастиков?
Скидывайтесь на строительство площадок, нанимайте уборщиков или доплачивайте дворникам.
У нас дворники ругаются, говорят метлой собачий кал замучаешься собирать, и им за это не платят, а убирать заставляют. А ссаки ? Их вонь почему все должны нюхать? У некоторых собаколюбов они не успевают добежать до дверей и прудят в подъездах и лифтах. И никто не вытирает. А потом бедняга техничка матерится на весь дом.
И никто вам ничего не должен, сегодня все за всё платят, а вы гадите на халяву.
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во-во
2 1
мне ни собаки ни собаководы жить не мешают, проблема раздута как воздушный шар зачем ?
Разок покусает, и сама озвереешь!
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Я против беззакония
2 0
Дон Хенаро:
Героев в студию! Ссылки на их профили в соцсетях и т.д. город должен знать своих "героев"...
Если полиция не сможет наказать преступников, обязательно выложим. Следите за новостями
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ника
1 1
Разок покусает, и сама озвереешь!
собаки чувствуют людей и кто как к ним относится ,меня не покусают , я уверенна что кто не любит животных тот и людей ненавидит
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Лиса Алиса
0 0
собаки чувствуют людей и кто как к ним относится ,меня не покусают , я уверенна что кто не любит животных тот и людей ненавидит
Милости просим в частный сектор в зимнее время. Когда ты идешь с двумя детьми по тропинке(дороги в частном секторе, администрация почему не считает нужным чистить) и на тебя несется стая собак. (собачья свадьба). Вперед за экстримом, просим.
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Лиена
0 0
С квартиросъёмщиков берут плату по многим статьям, кроме платы за домашних животных. За устройство и содержание их мест выгула.
Почему мы, те, кто не держит собак, обязаны оплачивать ещё и места выгула для ваших блохастиков?
Скидывайтесь на строительство площадок, нанимайте уборщиков или доплачивайте дворникам.
У нас дворники ругаются, говорят метлой собачий кал замучаешься собирать, и им за это не платят, а убирать заставляют. А ссаки ? Их вонь почему все должны нюхать? У некоторых собаколюбов они не успевают добежать до дверей и прудят в подъездах и лифтах. И никто не вытирает. А потом бедняга техничка матерится на весь дом.
И никто вам ничего не должен, сегодня все за всё платят, а вы гадите на халяву.
Слюну свою попридержи, когда гавкаешь, а разлетаются во все стороны! Я и не говорила про "бесплатно". А с другой стороны, ьпочему тогда автомобилисты паркуют свои машины возле подъездов и не платят за стоянку? Хотя я готова отчислять какой-то процент денег за обустройство и содержание подобной площадки.
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аватар
ника
0 0
Милости просим в частный сектор в зимнее время. Когда ты идешь с двумя детьми по тропинке(дороги в частном секторе, администрация почему не считает нужным чистить) и на тебя несется стая собак. (собачья свадьба). Вперед за экстримом, просим.
а у нас пивососы и мужики и бабы такие агрессивные
сидят когда замечания им делаешь, тоже гадят по кустам "за эстримом , просим"
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