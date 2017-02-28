Новокузнецкие зоозащитники провели своё мини-расследование и обнаружили предполагаемых догхантеров.
Об этом ВашГород.ру рассказала активистка Елена. По словам женщины, волонтёры передали в полицию информацию о трёх горожанах, которые могут оказаться догхантерами.
«Возбудили два уголовных дела, по статье „Умышленные уничтожение или повреждение имущества“ и „Жестокое обращение с животными“. Мне сегодня официальное уведомление об этом пришло. А информацию о подозреваемых передали в полицию. Их будут опрашивать», — сообщила редакции зоозащитница.
Напомним, травля собак началась в Новокузнецке осенью. Первыми от яда погибли несколько породистых питомцев в Куйбышевском районе. Затем убивать животных начали в Абашеве и на Запсибе. Волонтёры рассказали, что в некоторых случаях собакам было достаточно понюхать отравленную еду.
Как уже сообщал ВашГород.ру, некоторые новокузнечане поддержали догхантеров. А по подъездам в Центральном районе неизвестные расклеили издевательские объявления о травле животных.
Добавим, депутаты внесли в Госдуму закон об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными.
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Кузнецов наверно ждет, когда или собаки кого-нибудь загрызут, или когда собачники, или над собачниками, кто-то самосуд не устроит!
Кузнецов наверно ждет, когда или собаки кого-нибудь загрызут, или когда собачники, или над собачниками, кто-то самосуд не устроит!
Кузнецов наверно ждет, когда или собаки кого-нибудь загрызут, или когда собачники, или над собачниками, кто-то самосуд не устроит!
Почему мы, те, кто не держит собак, обязаны оплачивать ещё и места выгула для ваших блохастиков?
Скидывайтесь на строительство площадок, нанимайте уборщиков или доплачивайте дворникам.
У нас дворники ругаются, говорят метлой собачий кал замучаешься собирать, и им за это не платят, а убирать заставляют. А ссаки ? Их вонь почему все должны нюхать? У некоторых собаколюбов они не успевают добежать до дверей и прудят в подъездах и лифтах. И никто не вытирает. А потом бедняга техничка матерится на весь дом.
И никто вам ничего не должен, сегодня все за всё платят, а вы гадите на халяву.
Героев в студию! Ссылки на их профили в соцсетях и т.д. город должен знать своих "героев"...
Почему мы, те, кто не держит собак, обязаны оплачивать ещё и места выгула для ваших блохастиков?
Скидывайтесь на строительство площадок, нанимайте уборщиков или доплачивайте дворникам.
У нас дворники ругаются, говорят метлой собачий кал замучаешься собирать, и им за это не платят, а убирать заставляют. А ссаки ? Их вонь почему все должны нюхать? У некоторых собаколюбов они не успевают добежать до дверей и прудят в подъездах и лифтах. И никто не вытирает. А потом бедняга техничка матерится на весь дом.
И никто вам ничего не должен, сегодня все за всё платят, а вы гадите на халяву.
сидят когда замечания им делаешь, тоже гадят по кустам "за эстримом , просим"