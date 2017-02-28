Молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, по государственной программе «Жилище» будут выделять по 33 тысячи за «квадрат».
Чиновники посчитали, что стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Новокузнецку за четвёртый квартал 2017 года равна 33 057 рублей. Этот норматив устанавливается для расчета социальной выплаты молодым семьям — участницам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», которая проводится с 2015 до 2020 года.
Настоящее постановление вступило в силу с 31 октября 2017 года. Контроль за его исполнением возложен на заместителя Главы города по строительству.
Отметим, подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» нацелена на то, чтобы поддержать молодые семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении условий проживания. Для сравнения, в первом квартале 2017 года стоимость одного квадратного метра оценивалась в 32 219 рублей
Выплаты по данной программе молодые семьи могут использовать по-разному:
для покупки квартиры или дома
для оплаты договора подряда при строительстве дома;
для первого взноса в случае получения ипотечного кредита;
для погашения долга по имеющемуся ипотечному кредиту или выплаты остатка паевого взноса ЖСК.
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