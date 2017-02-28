Новокузнецкий драмтеатр покажет горожанам премьерный спектакль «Сны в летнюю ночь».
В его основе — комедия Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Именно через её призму режиссёр решила показать нравы урбанистического стиля жизни. Зрителям обещают «стихию истинных чувств» и «гармонию природы», а также хореографию и мотивы чешского художника Альфонса Мухи.
Постановку можно увидеть 24 и 25 ноября в Новокузнецком драмтеатре. Билеты стоят от 150 до 650 рублей. Их можно купить онлайн или в кассе учреждения.
Это не единственный подарок новокузнецким театралам. Напомним, к нам с гастролями приезжают актёры из Саратова. Они представят сразу четыре постановки.
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