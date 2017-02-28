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Здоровый город

Георгий Лукашевич попрощался с коллективом

Сегодня 13:10
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://news-nk.ru

Главврач горбольницы № 2 в Новокузнецке всё же покинул свой пост.

Ранее в СМИ появилась информация, что главврач Новокузнецкой городской больницы № 2 Георгий Лукашевич уволен. Такое решение принял сам губернатор, оставшийся недовольным работой горбольницы.

Как сообщал ВашГород.ру, коллектив вступился за руководителя и разместил в интернете обращение к министру здравоохранения, в котором просил разобраться в ситуации. Поскольку персонал считает Лукашевича грамотным специалистом и руководителем, буквально поднявшим с колен медучреждение.

Как стало известно накануне, усилия персонала не принесли своих плодов — Георгий Лукашевич всё же попрощался с коллективом, сообщает «КузПресс».

Отметим, что в должности главврача Лукашевич проработал около 35 лет.

Неофициальное прощание Лукашевича с коллективом прошло в торжественной обстановке: актовый зал и праздничное убранство, цветы и аплодисменты. Зал был полон.

Бывший руководитель Новокузнецкой городской больницы № 2 обратился к своим коллегам с благодарностью и сожалением, что расставание вышло столь неправильным.

Персонал горбольницы, взявший ответное слово, также высказали слова благодарности в адрес бывшего руководителя, ведь, по их мнению, больница сегодня — это его заслуга.

Теперь Лукашевич уходит на законный отдых, и на вопрос журналиста, предложили ли ему какую-нибудь должность, как это предусмотрено статьёй закона, ответил отрицательно.

«Что без работы делать буду — не знаю», — подытожил бывший руководитель горбольницы № 2.

Отметим, что на официальном сайте медучреждения пока нет никакой информации ни об увольнении Георгия Лукашевича, ни о новом назначении на должность главврача.

Комментарии 7
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ника
8 1
очень жаль ! что такой человек вынужден покинуть свой пост, слышала и читала об об этом человеке ,только хорошие и теплые слова
ответить
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ААА
4 0
Спасибо нашему губеру....что такие Люди уходят!!!! Когда же очередь до губернатора дойдёт??? заждались уже!
ответить
аватар
y
6 0
Спасибо нашему губеру....что такие Люди уходят!!!! Когда же очередь до губернатора дойдёт??? заждались уже!
А он уже ушел, еще в 2003 ушел, теперь он не с нами, он с ними, с теми, кто вывозит уголь китайцам, англичанам, европейцам, а ведь уголь невозобновляемый ресурс.

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Илья
1 0
Коллектив никто!!! Тулеев ВСЕ!!! Вот и идите голосуйте за путю
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Анатолий
1 0
Жаль конечно, но я уверен коммерческие учреждения здравоохранения не дадут прозибать таланту
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хрен с горы
0 0
Спасибо нашему губеру....что такие Люди уходят!!!! Когда же очередь до губернатора дойдёт??? заждались уже!
Да он уже давно в коме хрнической
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Скорая помощь
0 0
Вот если убрали Гайнулина Рамиль Мазгутовича,это да. А Лукашевич и вправду грамотный и довольно справедливый руководитель.
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