Главврач горбольницы № 2 в Новокузнецке всё же покинул свой пост.

Ранее в СМИ появилась информация, что главврач Новокузнецкой городской больницы № 2 Георгий Лукашевич уволен. Такое решение принял сам губернатор, оставшийся недовольным работой горбольницы.

Как сообщал ВашГород.ру, коллектив вступился за руководителя и разместил в интернете обращение к министру здравоохранения, в котором просил разобраться в ситуации. Поскольку персонал считает Лукашевича грамотным специалистом и руководителем, буквально поднявшим с колен медучреждение.

Как стало известно накануне, усилия персонала не принесли своих плодов — Георгий Лукашевич всё же попрощался с коллективом, сообщает «КузПресс».

Отметим, что в должности главврача Лукашевич проработал около 35 лет.

Неофициальное прощание Лукашевича с коллективом прошло в торжественной обстановке: актовый зал и праздничное убранство, цветы и аплодисменты. Зал был полон.

Бывший руководитель Новокузнецкой городской больницы № 2 обратился к своим коллегам с благодарностью и сожалением, что расставание вышло столь неправильным.

Персонал горбольницы, взявший ответное слово, также высказали слова благодарности в адрес бывшего руководителя, ведь, по их мнению, больница сегодня — это его заслуга.

Теперь Лукашевич уходит на законный отдых, и на вопрос журналиста, предложили ли ему какую-нибудь должность, как это предусмотрено статьёй закона, ответил отрицательно.

«Что без работы делать буду — не знаю», — подытожил бывший руководитель горбольницы № 2.

Отметим, что на официальном сайте медучреждения пока нет никакой информации ни об увольнении Георгия Лукашевича, ни о новом назначении на должность главврача.