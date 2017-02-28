Главврач горбольницы № 2 в Новокузнецке всё же покинул свой пост.
Ранее в СМИ появилась информация, что главврач Новокузнецкой городской больницы № 2 Георгий Лукашевич уволен. Такое решение принял сам губернатор, оставшийся недовольным работой горбольницы.
Как сообщал ВашГород.ру, коллектив вступился за руководителя и разместил в интернете обращение к министру здравоохранения, в котором просил разобраться в ситуации. Поскольку персонал считает Лукашевича грамотным специалистом и руководителем, буквально поднявшим с колен медучреждение.
Как стало известно накануне, усилия персонала не принесли своих плодов — Георгий Лукашевич всё же попрощался с коллективом, сообщает «КузПресс».
Отметим, что в должности главврача Лукашевич проработал около 35 лет.
Неофициальное прощание Лукашевича с коллективом прошло в торжественной обстановке: актовый зал и праздничное убранство, цветы и аплодисменты. Зал был полон.
Бывший руководитель Новокузнецкой городской больницы № 2 обратился к своим коллегам с благодарностью и сожалением, что расставание вышло столь неправильным.
Персонал горбольницы, взявший ответное слово, также высказали слова благодарности в адрес бывшего руководителя, ведь, по их мнению, больница сегодня — это его заслуга.
Теперь Лукашевич уходит на законный отдых, и на вопрос журналиста, предложили ли ему какую-нибудь должность, как это предусмотрено статьёй закона, ответил отрицательно.
«Что без работы делать буду — не знаю», — подытожил бывший руководитель горбольницы № 2.
Отметим, что на официальном сайте медучреждения пока нет никакой информации ни об увольнении Георгия Лукашевича, ни о новом назначении на должность главврача.
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