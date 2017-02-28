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Эксперты рассказали о низкой выявляемости рака на ранних стадиях

Сегодня 13:20
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
medlineservice.ru

В России почти половина онкологических заболеваний выявляется на поздних стадиях.

В 2016 году на долю таких случаев приходилось 45 процентов. Это примерно 270 тысяч пациентов, пишут «Известия» с ссылкой на данные Минздрава.

Рак на третьей-четвёртой стадиях чаще всего приводит к инвалидности и резкому сокращению продолжительности жизни человека.

Мы ежедневно сталкиваемся с тем, что половина пациентов, которые обращаются к нам за специализированной помощью, поступают уже в очень тяжёлой форме — на третьей и четвёртой стадиях. Таких больных сегодня — почти половина от общего числа заболевших, — сообщил академик РАН, директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Михаил Давыдов.

По его словам, в поликлинической системе много недостатков. Постановка диагноза затягивается от месяца до нескольких лет. Больше половины регионов не имеют своей онкоморфологической службы, клиники пользуются услугами областных патолого-анатомических бюро. В результате страдает скорость и точность диагностики, запаздывает начало лечения.

Сейчас Минздрав регламентировал сроки получения гистологического подтверждения опухоли — не более 15 рабочих дней и срок госпитализации — 14 дней с момента подтверждения диагноза. Но пока доступность и состояние онкологической помощи в различных субъектах России сильно разнятся, отмечает издание.

По мнению онкологов, очень важна и система мотивации населения на участие в программах ранней диагностики рака. По словам специалистов, у нашего населения такой мотивации нет.

На днях заведующий отделением эндоскопии Новокузнецкой городской клинической больницы № 29, доктор медицинских наук, профессор Алексей Короткевич рассказал, какие обследования помогают выявить на ранних стадиях рак желудочно-кишечного тракта, и что для этого нужно. Интервью с доктором читайте завтра на ВашГород.ру.

Комментарии 3
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Хз
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Врачам оно надо?Им проще антибиотики от температуры выписать,а что температура месяц держится это фигня.Или альмагель от постоянных болей в желудке.
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y
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А как подать в суд на власть за это?
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я
0 0
Так в онкологический диспансер просто так не попадёшь! Было бы более доступно, так и выявляли бы на 1 стадии!
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