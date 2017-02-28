Сотрудники Роспотребнадзора проверили школу-интернат в Осинниках. Результаты неутешительны.
В пресс-службе ведомства пояснили, что в ходе проверки школы-интерната № 4 вывили нарушение санитарно — эпидемиологических показателей.
В помещении спортивного зала обнаружили превышение содержания радона и торона, что не соответствует гигиеническим нормам.
Отметим, что оба вещества являются радиоактивными и при превышении нормы негативно влияют на здоровье людей.
В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении. Школе придётся заплатить штраф, кроме того, наложен временный запрет на деятельность на 90 дней.
То есть дети, начиная с 24 октября, остались без спортзала на три месяца.
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