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В Кузбассе детдомовцы лишились спортзала из-за радиации

Сегодня 13:40
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nationalgeographic.com/

Сотрудники Роспотребнадзора проверили школу-интернат в Осинниках. Результаты неутешительны.

В пресс-службе ведомства пояснили, что в ходе проверки школы-интерната № 4 вывили нарушение санитарно — эпидемиологических показателей.

В помещении спортивного зала обнаружили превышение содержания радона и торона, что не соответствует гигиеническим нормам.

Отметим, что оба вещества являются радиоактивными и при превышении нормы негативно влияют на здоровье людей.

В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении. Школе придётся заплатить штраф, кроме того, наложен временный запрет на деятельность на 90 дней.

То есть дети, начиная с 24 октября, остались без спортзала на три месяца.

Комментарии 1
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Илья
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КЛАССССС !!! в школу 3 месяца не будут ходить !!!
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