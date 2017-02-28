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Кузбасскому экс-чиновнику дали реальный срок за мошенничество

Сегодня 13:50
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
misanec.ru

Суд вынес обвинительный приговор экс-начальнику департамента транспорта и связи Кемеровской области. Его признали виновным в мошенничестве.

36-летний чиновник с сентября по ноябрь прошлого года похитил деньги автотранспортных компаний — около 600 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Кемеровской области. Экс-начальник уговорил знакомого составить фиктивные документы о продаже металлических труб для нужд пассажирских предприятий, хотя на самом деле никакой продукции не поставляли.

В результате автотранспортные предприятия заплатили по счёту, а позже руководитель фирмы вернул деньги чиновнику. Бывший начальник обещал, что потратит деньги на служебные нужды. Таким образом он обманул и своего знакомого, и подчинённых.

В результате суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и семь месяцев в колонии общего режима. Кроме того, экс-чиновнику запретят занимать определённые должности в течение двух лет. Приговор в законную силу не вступил, стороны могут обжаловать решение суда.

Комментарии 4
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Ого
4 0
Чиновник получил реальный срок?! Это событие из области фантастики.
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?!
0 0
Чиновник получил реальный срок?! Это событие из области фантастики.
А Кутылкина?!
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Я так кумекаю:
0 0
Ну вот и молодая поросль стала воровать - преемственность !
А фигали - как говорят французы.
Воровство режимное как дедовщина в армии - передается от призыва к призыву.
Выход один - ЛЮСТРАЦИЯ !
ЛЮСТРАЦИЯ в самом щадящем режиме - без "на кол его !" Топай себе в слесаря- ремонтники на всю оставшуюся долгую ... .
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читательница
1 0
А у этого экс-начальника фамилия есть?????
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