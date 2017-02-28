Суд вынес обвинительный приговор экс-начальнику департамента транспорта и связи Кемеровской области. Его признали виновным в мошенничестве.

36-летний чиновник с сентября по ноябрь прошлого года похитил деньги автотранспортных компаний — около 600 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Кемеровской области. Экс-начальник уговорил знакомого составить фиктивные документы о продаже металлических труб для нужд пассажирских предприятий, хотя на самом деле никакой продукции не поставляли.

В результате автотранспортные предприятия заплатили по счёту, а позже руководитель фирмы вернул деньги чиновнику. Бывший начальник обещал, что потратит деньги на служебные нужды. Таким образом он обманул и своего знакомого, и подчинённых.

В результате суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и семь месяцев в колонии общего режима. Кроме того, экс-чиновнику запретят занимать определённые должности в течение двух лет. Приговор в законную силу не вступил, стороны могут обжаловать решение суда.