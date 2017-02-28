В ведомстве рассказали, какие нарушения приводят к печальным последствиям.

В ГИБДД пояснили, что с начала 2017 года в Новокузнецке произошло 403 ДТП. По сравнению с таким же периодом прошлого года это число почти не изменилось — 412 аварий в 2016 году.

Однако по своей тяжести ДТП стали менее опасными. Например, если в этом году аварии унесли жизни 14 человек, а также пострадали 518 новокузнечан. То в прошлом году погибших намного больше — 31 человек, пострадавших 546.

По вине пешеходов в этом году случилось 63 ДТП, в которых погибли шесть человек и 59 пострадали. Из них трое погибших и 38 пострадавших — дети. Чаще всего пешеходы нарушают правила, переходя дорогу в неразрешённом месте, либо идут на красный свет.

«Улица ошибок не прощает, а цена таким ошибкам может оказаться высокой», — пояснили в ГИБДД Новокузнецка.

Чаще, конечно, сами водители являются виновниками аварий. В этом году таких ДТП 328. В результате столкновений погибли восемь человек и 447 пострадали.

В 16 случаях виноваты были водители, которые сели за руль в состоянии опьянения. Также часто причиной трагедии становится выезд на встречку, где это запрещено, нарушение правил проезда пешеходных переходов, очерёдности проезда и перестроения, а также нарушение требований сигналов светофора.

Также в Новокузнецке за 2017 год произошли аварии, в которых причиной стала техническая неисправность машины.

Поэтому в ведомстве призвали всех новокузнечан соблюдать ПДД, быть внимательнее на дорогах и следить за техническим состоянием своей машины, потому что зачастую это может спасти немало человеческих жизней.