Производители мяса птицы без меры используют антибиотики при выращивании пищевого сырья.

Об этом заявил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Мы производим 3 миллиона тонн белого мяса в год. Получается системное воспитание антибиотикоустойчивых микроорганизмов, — цитирует novokuznetsk.su слова парламентария.

Чтобы решить проблему использования в животноводстве антибиотиков, которые вызывают устойчивость вирусов к лекарствам, в России намерены ужесточить надзор в мясной промышленности. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Ранее ВашГород.ру сообщал о планах Минздрава запретить использование антибиотиков в профилактических целях.