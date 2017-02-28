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В Госдуме рассказали об опасности куриного мяса

Сегодня 15:24
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img1.badfon.ru

Производители мяса птицы без меры используют антибиотики при выращивании пищевого сырья.

Об этом заявил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Мы производим 3 миллиона тонн белого мяса в год. Получается системное воспитание антибиотикоустойчивых микроорганизмов, — цитирует novokuznetsk.su слова парламентария.

Чтобы решить проблему использования в животноводстве антибиотиков, которые вызывают устойчивость вирусов к лекарствам, в России намерены ужесточить надзор в мясной промышленности. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Ранее ВашГород.ру сообщал о планах Минздрава запретить использование антибиотиков в профилактических целях.

Комментарии 14
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Сталин
29 0
на рябчиков пора переходить и ананасы. А потом хана вам буржуи
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..
0 0
Все-таки антибиотики применяют против вирусов?
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местный-2
2 0
Добавить нужно еще разные стимуляторы роста.
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Местная 9808
5 1
Курица дешевле мяса, поэтому там антибиотики опасные. Мясо дороже, там антибиотики не опасные))
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*
16 0
Че, импортозамещения не получилось? Рассказывали же что вот уберём иностранцев с рынка, наши предприятия и фермы как попрут кормить натуральными продуктами. А в результате подскочил импорт пальмого масла. Ещё и птицу не пойми чем кормят. Как говорится: кушать подано, садитесь жрать пожалуйста (с)
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Ну , теперь держитесь буржуины
10 0
Че, импортозамещения не получилось? Рассказывали же что вот уберём иностранцев с рынка, наши предприятия и фермы как попрут кормить натуральными продуктами. А в результате подскочил импорт пальмого масла. Ещё и птицу не пойми чем кормят. Как говорится: кушать подано, садитесь жрать пожалуйста (с)
Вот сейчас кааак возьмут, да кааак ужесточат!
И сразу мы весь мир догоним и перегоним. И сами куринным мясом обожремся, и весь мир завалим!
Нашим депутатам и нашим министрам, палец в рот не клади!
Лично я бы свой не положил!
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местный-2
3 0
Местная:
Курица дешевле мяса, поэтому там антибиотики опасные. Мясо дороже, там антибиотики не опасные))
Всё есть яд и всё есть лекарство. И только доза делает лекарство ядом и яд - лекарством. © Парацельс

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stek
38 0
Пора уже нам выращивать синих, дохлых, но безопасных советских курей.....
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ника
7 0
Пора уже нам выращивать синих, дохлых, но безопасных советских курей.....
что в этой стране можно ********** в пищу что бы не навредить своему здоровью ? продуктовая помойка одна химия , еще хвалятся у нас изобилие! в ссср были пустые полки
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Седой 15166
21 0
Будет та же история,что и с пальмовым маслом,фуражным хлебом,плохим бензином.Государство нахмурит бровки,барыги захныкают о невыгодности натурального продукта,повышении цен и снижении прибыли,государство широко улыбнется и не станет "кошмарить бизнес".
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Котя
4 8
Ну Онищенко! Ну Сноуден два! Великую тайну раскрыл!!!!!! Теперь его будут преследовать!!!!
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местный-2
19 1
Пора уже нам выращивать синих, дохлых, но безопасных советских курей.....
Так их многие и выращивают,но синими и дохлыми их не назовешь.
А советскими сейчас и называть нельзя,попадешь под статью какую-нибудь .
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в
13 0
Ну Онищенко! Ну Сноуден два! Великую тайну раскрыл!!!!!! Теперь его будут преследовать!!!!
Да его уже и так со всех должностей погнали, надоел.
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