Производители мяса птицы без меры используют антибиотики при выращивании пищевого сырья.
Об этом заявил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Мы производим 3 миллиона тонн белого мяса в год. Получается системное воспитание антибиотикоустойчивых микроорганизмов, — цитирует novokuznetsk.su слова парламентария.
Чтобы решить проблему использования в животноводстве антибиотиков, которые вызывают устойчивость вирусов к лекарствам, в России намерены ужесточить надзор в мясной промышленности. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Ранее ВашГород.ру сообщал о планах Минздрава запретить использование антибиотиков в профилактических целях.
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И сразу мы весь мир догоним и перегоним. И сами куринным мясом обожремся, и весь мир завалим!
Нашим депутатам и нашим министрам, палец в рот не клади!
Лично я бы свой не положил!
Курица дешевле мяса, поэтому там антибиотики опасные. Мясо дороже, там антибиотики не опасные))
А советскими сейчас и называть нельзя,попадешь под статью какую-нибудь .