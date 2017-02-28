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Угольные разрезы в Новокузнецком районе продали угля на 41 миллиард рублей

Сегодня 17:35
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Компании, которые занимаются добычей угля открытым способом под Новокузнецком, продали угля на 41 миллиард рублей.

Как мы подсчитали, сложив данные всех предприятий, их общая выручка составила 41 269 229 000 рублей. Стоит отметить, что у трёх из этих компаний иностранные учредители. Разрез «Степановский» находится в стадии ликвидации, а АО «ОУК «Южкузбассуголь» — в стадии реорганизации.

Журналисты сайта ВашГород.ру узнали выручку следующих компаний, которые имеют угольные разрезы, в том числе, на территории Новокузнецкого района:

АО Кузнецкая инвестиционно-строительная компания (выручка: 2,6 миллиарда):

ООО «Разрез Южный» (выручка: 829 миллионов):

ООО «ЭНЕРГОУГОЛЬ» (выручка: 459 миллионов):

ООО Разрез Бунгурский-Северный (выручка: 2,9 миллиарда):

ООО «Сибэнергоуголь» (выручка: 5,5 миллиарда):

ООО «Разрез «Степановский» (выручка: 1,8 миллиарда):

АО «ОУК «Южкузбассуголь» (выручка: 11,1 миллиард):

ООО «Разрез «Берёзовский» (выручка: 15,8 миллиарда рублей):

Как ранее писал ВашГород.ру, в регионе нарастает социальная напряжённость, связанная с большим количеством разрезов. В сентябре люди вышли на митинг против строительства новых угледобывающих предприятий. Напомним, акция протеста была организована в центре Новокузнецка.

30 октября около 200 жителей смогли добиться встречи с главой администрации Новокузнецкого района и задать ему неудобные вопросы.

Данные, использованные в материале, получены при помощи системы Контур.Фокус.

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Комментарии 21
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Кузня родная 4553
18 0
А сколько же досталось области?
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Анонимный пользователь
9 0
Кузня родная :
А сколько же досталось области?
Ну и цифры, так это же только новокузнецкий район, а если взять всю область???
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местный-2
5 5
Можно не смотреть эти таблицы,они не могут отражать реальные результаты.
Да и зная настоящий расклад,что это меняет....да ничего.
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Валерий
30 0
Сколько добывают Кузбассе - а это 215-225млн тонн , то смотрите какие это гигантские суммы . А народ как живет, глотая эту пыль, живет как на пороховой бочке , раньше ведь Кузбасс не был сейсмической зоной как сегодня ! Пора отдать долги за болезни итд гражданам Кузбасса чем быстрее-тем лучше!
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13
1 12
Сколько добывают Кузбассе - а это 215-225млн тонн , то смотрите какие это гигантские суммы . А народ как живет, глотая эту пыль, живет как на пороховой бочке , раньше ведь Кузбасс не был сейсмической зоной как сегодня ! Пора отдать долги за болезни итд гражданам Кузбасса чем быстрее-тем лучше!
Он был сейсмической зоной задолго до разрезов.
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ника
10 0
ни кто не даст нам избавленья -ни бог ни царь .и не герой,добьемся мы освобожденье, своей собственной рукой
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Анонимный пользователь
13 0
Сколько добывают Кузбассе - а это 215-225млн тонн , то смотрите какие это гигантские суммы . А народ как живет, глотая эту пыль, живет как на пороховой бочке , раньше ведь Кузбасс не был сейсмической зоной как сегодня ! Пора отдать долги за болезни итд гражданам Кузбасса чем быстрее-тем лучше!
225 миллионов тонн угля это при мировой цене на уголь 3800 рублей за тонну энергетического угля если брать то получится 675 000 000 000 рублей, это неточная цифра, так как например, коксующийся уголь стоит ещё дороже, а какова его доля в этих 225 миллионах никто не знает, но и эта уменьшенная цифра я думаю говорит сама за себя 675 миллиардов - а в Кузбассе население чуть больше 2 миллионов - вот и считайте 337 тысяч на человека, даже если расходы на добычу приплюсовать, то неплохая цифра получится всё равно получится.
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Анонимный пользователь
2 0
225 миллионов тонн угля это при мировой цене на уголь 3800 рублей за тонну энергетического угля если брать то получится 675 000 000 000 рублей, это неточная цифра, так как например, коксующийся уголь стоит ещё дороже, а какова его доля в этих 225 миллионах никто не знает, но и эта уменьшенная цифра я думаю говорит сама за себя 675 миллиардов - а в Кузбассе население чуть больше 2 миллионов - вот и считайте 337 тысяч на человека, даже если расходы на добычу приплюсовать, то неплохая цифра получится всё равно получится.
ошибся 3800 это за коксующийся, а 3000 за энергетический
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Сан Саныч 6783
18 0
Где деньги, Зин???
Довели страну, живу в новокузнецком районе, в администрации всегда слышу что денег нет, ни дорогу отсыпать ни освещение сделать...
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Котя
0 14
Сан Саныч:
Довели страну, живу в новокузнецком районе, в администрации всегда слышу что денег нет, ни дорогу отсыпать ни освещение сделать...
Не свисти, девок не будет!!! А лучше езжай где хорошо!!!
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Федя
2 0
В нормальных странах, в ю а р например есть закон по которому предприятие находящееся на территории района должно отчислять с каждой добытой или произведенной еденицы продукции несколько процентов,не помню точно, на благоустройство и развитие этого района, вот бы чем наших депутатов озадачить
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Aгата
19 0
Фасады ободранные, муниципального транспорта нет, лекарств за счет местного бюджета практически нет. А может у человека и не было бы бронхиальной астмы, если бы он в Кузбассе не жил. Здоровье убито, а компенсации нет. Про мост через Томь, ледовый дворец спорта и несчастный ХК Металлург вообще молчу. Хоть бы какие крохи на открытие новых рабочих мест кинули. Только производства закрывают.
Зарплаты самые низкие по стране. А зачем платить? Быдло и за копейки будет работать
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Миша
0 0
Сколько добывают Кузбассе - а это 215-225млн тонн , то смотрите какие это гигантские суммы . А народ как живет, глотая эту пыль, живет как на пороховой бочке , раньше ведь Кузбасс не был сейсмической зоной как сегодня ! Пора отдать долги за болезни итд гражданам Кузбасса чем быстрее-тем лучше!
Когда не хотят отдавать долги добровольно, к должникам на законных основания применяют принудительные меры взыскания.
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Вenz
2 0
Когда не хотят отдавать долги добровольно, к должникам на законных основания применяют принудительные меры взыскания.
Ну, чиновники, что наверху, уверен уже взяли, а наш "удел катиться дальше в низ", как С.Есенин сказал.
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134
4 0
А где Талдинский Угольный Разрез? Он же вроде самый крупный.
А цифры шокируют. И у Кузбасса еще долги по кредитам)))))
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новокузнечагин
1 0
225 миллионов тонн угля это при мировой цене на уголь 3800 рублей за тонну энергетического угля если брать то получится 675 000 000 000 рублей, это неточная цифра, так как например, коксующийся уголь стоит ещё дороже, а какова его доля в этих 225 миллионах никто не знает, но и эта уменьшенная цифра я думаю говорит сама за себя 675 миллиардов - а в Кузбассе население чуть больше 2 миллионов - вот и считайте 337 тысяч на человека, даже если расходы на добычу приплюсовать, то неплохая цифра получится всё равно получится.
дешевле кинуть, чем делиться со всеми
тем более если у людей будут деньги, они не захотят эксплуатироваться и дышать токсиком.
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конь лохматый
3 0
Талда в Прокопьевском районе. И не забываем про монстров Бачатский (Беловский район), Краснобродский (Киселевский район).
Да и все изрыто вокруг Кеморово, Междуреченска, Прокопьевск-Киселевск уже в городе самом копают
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Миша
3 0
225 миллионов тонн угля это при мировой цене на уголь 3800 рублей за тонну энергетического угля если брать то получится 675 000 000 000 рублей, это неточная цифра, так как например, коксующийся уголь стоит ещё дороже, а какова его доля в этих 225 миллионах никто не знает, но и эта уменьшенная цифра я думаю говорит сама за себя 675 миллиардов - а в Кузбассе население чуть больше 2 миллионов - вот и считайте 337 тысяч на человека, даже если расходы на добычу приплюсовать, то неплохая цифра получится всё равно получится.
Что же Вы считаете только жителей Кузбасса? А жителей иностранных государств, иностранных инвесторов со счетов сбросили? Какая нам от них польза, не ведомо, но откуда у них доля в наших природных и человеческих ресурсах? Нам то закрыт доступ к природным ресурсам, а им льготы положены, бывает и из бюджета, то есть мы иностранным инвесторам ещё и приплачиваем?
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Сан Саныч 6783
0 0
Не свисти, девок не будет!!! А лучше езжай где хорошо!!!
Чмошница ты по существу можешь что то писать?
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