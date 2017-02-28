Компании, которые занимаются добычей угля открытым способом под Новокузнецком, продали угля на 41 миллиард рублей.
Как мы подсчитали, сложив данные всех предприятий, их общая выручка составила 41 269 229 000 рублей. Стоит отметить, что у трёх из этих компаний иностранные учредители. Разрез «Степановский» находится в стадии ликвидации, а АО «ОУК «Южкузбассуголь» — в стадии реорганизации.
Журналисты сайта ВашГород.ру узнали выручку следующих компаний, которые имеют угольные разрезы, в том числе, на территории Новокузнецкого района:
АО Кузнецкая инвестиционно-строительная компания (выручка: 2,6 миллиарда):
ООО «Разрез Южный» (выручка: 829 миллионов):
ООО «ЭНЕРГОУГОЛЬ» (выручка: 459 миллионов):
ООО Разрез Бунгурский-Северный (выручка: 2,9 миллиарда):
ООО «Сибэнергоуголь» (выручка: 5,5 миллиарда):
ООО «Разрез «Степановский» (выручка: 1,8 миллиарда):
АО «ОУК «Южкузбассуголь» (выручка: 11,1 миллиард):
ООО «Разрез «Берёзовский» (выручка: 15,8 миллиарда рублей):
Как ранее писал ВашГород.ру, в регионе нарастает социальная напряжённость, связанная с большим количеством разрезов. В сентябре люди вышли на митинг против строительства новых угледобывающих предприятий. Напомним, акция протеста была организована в центре Новокузнецка.
30 октября около 200 жителей смогли добиться встречи с главой администрации Новокузнецкого района и задать ему неудобные вопросы.
Данные, использованные в материале, получены при помощи системы Контур.Фокус.
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А сколько же досталось области?
Да и зная настоящий расклад,что это меняет....да ничего.
А сколько же досталось области?
Довели страну, живу в новокузнецком районе, в администрации всегда слышу что денег нет, ни дорогу отсыпать ни освещение сделать...
Зарплаты самые низкие по стране. А зачем платить? Быдло и за копейки будет работать
А цифры шокируют. И у Кузбасса еще долги по кредитам)))))
тем более если у людей будут деньги, они не захотят эксплуатироваться и дышать токсиком.
Да и все изрыто вокруг Кеморово, Междуреченска, Прокопьевск-Киселевск уже в городе самом копают