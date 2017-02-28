Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

В Кузбассе цены на продукты вновь подскочили

Сегодня 16:00
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Perepel-krym.ru

Специалисты Кемеровостата опубликовали результаты мониторинга цен по Кемеровской области.

По данным Кемеровостата, цены на товары и услуги в предыдущем месяце выросли на 0,1% по сравнению с сентябрём. А с начала года увеличились на 1,2%.

К слову, на продукты в октябре цены выросли на 1,2%.

Больше всего подорожали свежие овощи и фрукты. Например, огурцы теперь стоят дороже на 68%, помидоры на 31,2%, апельсины поднялись в цене на 9%, виноград — 4,9%. Также подскочил ценник и у груш на 3,4%.

Главный деликатес новогоднего стола — красная икра также стала стоить дороже. Чтобы полакомиться бутербродами, необходимо заплатить на 5,6% больше, нежели в сентябре.

Однако не все продукты на рынке Кузбасса выросли в цене. Есть и те, что подешевели. Например, репчатый лук снова упал в цене на 12,5%. Это же касается и яблок — минус 10,2% от ценника в сентябре. Сахар тоже стал доступнее на 7,4%.

Что же касается непродовольственных товаров, то здесь также цены подросли на 0,2%. Например, обувь к зиме подорожала в среднем на 10%.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в сентябре подорожали яйца, а сахар и гречка подешевели.

Комментарии 4
Добавить комментарий
аватар
гость
9 0
Ну слава богу! Будем жрать лук с сахаром.
ответить
аватар
Дон Хенаро 49483
7 2
Ну слава богу! Будем жрать лук с сахаром.
Зачем жрать сахар когда он является сырьем для замечательного производства)))))) Я лично просто рад падению цен на сахар)))) Впереди Новый год)) Скажем нет акцизному алкоголю!!!!
ответить
аватар
Андрей
1 0
Дон Хенаро:
Зачем жрать сахар когда он является сырьем для замечательного производства)))))) Я лично просто рад падению цен на сахар)))) Впереди Новый год)) Скажем нет акцизному алкоголю!!!!
Ставит брагу Хенаро! Скажем нет некачественному алкоголю!
ответить
аватар
Vasya
1 0
А как же так, подоражание?! Орали же что все подешевеет?!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ