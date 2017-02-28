Специалисты Кемеровостата опубликовали результаты мониторинга цен по Кемеровской области.

По данным Кемеровостата, цены на товары и услуги в предыдущем месяце выросли на 0,1% по сравнению с сентябрём. А с начала года увеличились на 1,2%.

К слову, на продукты в октябре цены выросли на 1,2%.

Больше всего подорожали свежие овощи и фрукты. Например, огурцы теперь стоят дороже на 68%, помидоры на 31,2%, апельсины поднялись в цене на 9%, виноград — 4,9%. Также подскочил ценник и у груш на 3,4%.

Главный деликатес новогоднего стола — красная икра также стала стоить дороже. Чтобы полакомиться бутербродами, необходимо заплатить на 5,6% больше, нежели в сентябре.

Однако не все продукты на рынке Кузбасса выросли в цене. Есть и те, что подешевели. Например, репчатый лук снова упал в цене на 12,5%. Это же касается и яблок — минус 10,2% от ценника в сентябре. Сахар тоже стал доступнее на 7,4%.

Что же касается непродовольственных товаров, то здесь также цены подросли на 0,2%. Например, обувь к зиме подорожала в среднем на 10%.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в сентябре подорожали яйца, а сахар и гречка подешевели.