Проект «Новокузнецк в рюкзаке» предлагает горожанам вместе поискать клад в парке отдыха «Водный».

Клад, конечно, символический. Зато в процессе горожанам обещают массу удовольствия: игры на знакомства, поиск кусочков карты по локациям, совместный ужин. Гости научатся основам туризма: вязать узлы, пользоваться верёвкой.

«Организационного сбора с участников нет. Наше мероприятие проходит при поддержке социальной программы „Территория РУСАЛа“», — сообщила ВашГород.ру организатор проекта Ольга Пашкова.

Участники получат бесплатное горячее питание. Но с собой нужно взять посуду — кружку, ложку и тарелку. Также надо захватить коврик или сидушку-хобу, тёплые вещи — дополнительные штаны, кофты и носки, воду в расчёте два литра на взрослого. Одеться удобно и по погоде. Участники встречаются в парке культуры и отдыха «Водный» 19 ноября в 12:00.

Поучаствовать зовут всех желающих. Можно приходить целыми семьями. Подробности можно узнать в группе во «ВКонтакте».