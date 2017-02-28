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Новокузнечан зовут на поиски клада

Сегодня 16:20
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dratyti.info

Проект «Новокузнецк в рюкзаке» предлагает горожанам вместе поискать клад в парке отдыха «Водный».

Клад, конечно, символический. Зато в процессе горожанам обещают массу удовольствия: игры на знакомства, поиск кусочков карты по локациям, совместный ужин. Гости научатся основам туризма: вязать узлы, пользоваться верёвкой.

«Организационного сбора с участников нет. Наше мероприятие проходит при поддержке социальной программы „Территория РУСАЛа“», — сообщила ВашГород.ру организатор проекта Ольга Пашкова.

Участники получат бесплатное горячее питание. Но с собой нужно взять посуду — кружку, ложку и тарелку. Также надо захватить коврик или сидушку-хобу, тёплые вещи — дополнительные штаны, кофты и носки, воду в расчёте два литра на взрослого. Одеться удобно и по погоде. Участники встречаются в парке культуры и отдыха «Водный» 19 ноября в 12:00.

Поучаствовать зовут всех желающих. Можно приходить целыми семьями. Подробности можно узнать в группе во «ВКонтакте».

Комментарии 2
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хожу-брожу
1 0
На территории русала клад есть!, там медь еще с 40-х годов местами закопано.
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