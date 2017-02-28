В России повысили штрафы автомобилистам, которые не уступают дорогу пешеходам и велосипедистам.

Новые правила начнут действовать с 10 ноября 2017 года.

Как уже писал ВашГород.ру, максимальный штраф подняли с 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Такое же наказание предусмотрено за непропуск других участников движения, пользующимся преимуществом в движении.