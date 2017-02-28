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В России вступают в силу новые штрафы для водителей

Сегодня 16:32
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rus35.ru

В России повысили штрафы автомобилистам, которые не уступают дорогу пешеходам и велосипедистам.

Новые правила начнут действовать с 10 ноября 2017 года.

Как уже писал ВашГород.ру, максимальный штраф подняли с 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Такое же наказание предусмотрено за непропуск других участников движения, пользующимся преимуществом в движении.

Комментарии 9
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Андрей
12 7
Я скоро начну выходить и пинать под жопу пешеходов этих кто не по правилам ходит или по сторонам не смотрит!Правила одни для всех,для водителей только штрафы!
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*
12 1
Я скоро начну выходить и пинать под жопу пешеходов этих кто не по правилам ходит или по сторонам не смотрит!Правила одни для всех,для водителей только штрафы!
ПДД-то одни для всех.

Но не забывайте, что автомобиль по текущему законодательству - источник повышенной опасности. К водителю предъявляются требования повыше. И пешеходы тут ни при чем.

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*
4 3
Ещё бы и пешеходам равнозначные
Не получится равнозначные.

Изначально разные условия:
1) если автомобиль не уступит дорогу пешеходу - штраф владельцу;
2) если пешеход не уступит дорогу автомобилю - он (пешеход) станет немножко мертвым.
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Андрей
8 0
ПДД-то одни для всех.

Но не забывайте, что автомобиль по текущему законодательству - источник повышенной опасности. К водителю предъявляются требования повыше. И пешеходы тут ни при чем.

Сними с***а наушники и посмотри налево и направо как учили,убедись что тебя пропускают и иди смело!Особенно в темное время суток!
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Андрей
0 0
Дорожно-транспортное происшествие с участием обвиняемого произошло в июне 2017 года на улице Дружбы. Здесь фигурант, управляя автомобилем «Ниссан Скайлайн» и двигаясь задним ходом, совершил наезд на 59-летнюю женщину. Потерпевшая в бессознательном состоянии была доставлена в больницу. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы, вред здоровью, причиненный новокузнечанке в результате ДТП, был квалифицирован как тяжкий.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что правила дорожного движения нарушили сразу оба участника ДТП. Потерпевшая переходила дорогу в неположенном месте, за что была привлечена к административной ответственности. Водитель иномарки в ходе следствия свою вину не признал и настаивал на том, что, если бы потерпевшая перешла дорогу по пешеходному переходу, то дорожно-транспортного происшествия не произошло. Однако в ходе следствия было установлено, что к травмированию женщины привело нарушение ПДД обвиняемым.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, были проведены судебные автотехническая и трасологическая экспертизы, а также следственный эксперимент, которые показали, что при движении задним ходом, водитель не убедился в безопасности своего маневра, а также в том, что создает помехи другим участникам движения. Он имел возможность своевременно предотвратить наезд на пешехода.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 2 лет лишения свободы.
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lex
0 0
Сними с***а наушники и посмотри налево и направо как учили,убедись что тебя пропускают и иди смело!Особенно в темное время суток!
...убедись что тебя пропускают... Т.е. как настроение водилы: хочу пропущу, хочу нет?И вы пишите о правилах для пешцев?
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Андрей
1 0
...убедись что тебя пропускают... Т.е. как настроение водилы: хочу пропущу, хочу нет?И вы пишите о правилах для пешцев?
Водитель попросту может не увидеть пешехода!Это ваша безопасность смотрите сами,потом поздно будет решать кто прав,кто виноват.Элементарные правила и пешеходы нарушают,переходят дорогу не в положенном месте однако пропускают их,не сбивать же
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Васька
0 0
Так вот почему молчат гайцы по поводу привокзального кольца. "Такое же наказание предусмотрено за непропуск других участников движения, пользующимся преимуществом в движении."
Сейчас нарубасят бабосов и протоколов. Там водятлов как рыбы на нересте.
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