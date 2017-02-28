В России повысили штрафы автомобилистам, которые не уступают дорогу пешеходам и велосипедистам.
Новые правила начнут действовать с 10 ноября 2017 года.
Как уже писал ВашГород.ру, максимальный штраф подняли с 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Такое же наказание предусмотрено за непропуск других участников движения, пользующимся преимуществом в движении.
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Но не забывайте, что автомобиль по текущему законодательству - источник повышенной опасности. К водителю предъявляются требования повыше. И пешеходы тут ни при чем.
Изначально разные условия:
1) если автомобиль не уступит дорогу пешеходу - штраф владельцу;
2) если пешеход не уступит дорогу автомобилю - он (пешеход) станет немножко мертвым.
Но не забывайте, что автомобиль по текущему законодательству - источник повышенной опасности. К водителю предъявляются требования повыше. И пешеходы тут ни при чем.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что правила дорожного движения нарушили сразу оба участника ДТП. Потерпевшая переходила дорогу в неположенном месте, за что была привлечена к административной ответственности. Водитель иномарки в ходе следствия свою вину не признал и настаивал на том, что, если бы потерпевшая перешла дорогу по пешеходному переходу, то дорожно-транспортного происшествия не произошло. Однако в ходе следствия было установлено, что к травмированию женщины привело нарушение ПДД обвиняемым.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, были проведены судебные автотехническая и трасологическая экспертизы, а также следственный эксперимент, которые показали, что при движении задним ходом, водитель не убедился в безопасности своего маневра, а также в том, что создает помехи другим участникам движения. Он имел возможность своевременно предотвратить наезд на пешехода.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 2 лет лишения свободы.
Сейчас нарубасят бабосов и протоколов. Там водятлов как рыбы на нересте.