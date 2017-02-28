В Новокузнецке медленно, но верно достраивают микрорайон «Новый город».

Активные работы ведутся на проспекте Ермакова. Здесь достраивают 25-этажный жилой дом. В настоящее время производится установка пластиковых окон и балконных дверей.

Отметим, в первом квартале 2017 года в Новокузнецке насчитывалось 99 долгостроев. Об этом говорил замглавы Новокузнецка по строительству Виталий Солоненко. Так, долгострой около ТЦ Комета обещают всё-таки достроить. В оперативном графике долгострой поставлен на 2018 -2019 годы.

Легче бороться с заброшенными зданиями станет с 2018 года, когда администрация Новокузнецка сможет забирать долгострои у застройщиков через суд и заново продавать их на аукционах.