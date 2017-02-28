ГИБДД просит водителей воздержаться от дальних поездок.
По информации синоптиков, сегодня, 10 ноября, в Кемеровской области ожидается ухудшение погоды. Уже утром прогнозируют обильный снегопад и порывистый ветер. Также возможны метели и гололёд, сообщили в ГИБДД.
В связи с такими погодными условиями на дорогах может возникнуть аварийная ситуация.
В ведомстве просят всех водителей быть внимательнее, соблюдать скорость и интервал при движении. Отдельное внимание уделить пешеходным переходам. Также проверить работу световых и стеклоочистительных приборов.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что на выходных в Кемеровской области похолодает до — 22.
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