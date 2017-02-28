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Кузбасских автомобилистов предупреждают об ухудшении погоды

Сегодня 06:30
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Anews.com

ГИБДД просит водителей воздержаться от дальних поездок.

По информации синоптиков, сегодня, 10 ноября, в Кемеровской области ожидается ухудшение погоды. Уже утром прогнозируют обильный снегопад и порывистый ветер. Также возможны метели и гололёд, сообщили в ГИБДД.

В связи с такими погодными условиями на дорогах может возникнуть аварийная ситуация.

В ведомстве просят всех водителей быть внимательнее, соблюдать скорость и интервал при движении. Отдельное внимание уделить пешеходным переходам. Также проверить работу световых и стеклоочистительных приборов.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что на выходных в Кемеровской области похолодает до — 22.

Комментарии 1
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ъ
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всё это 3.14здешь. и вообще, как люди на севере живут в -60, если в -10 у нас такая паника
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