ГИБДД просит водителей воздержаться от дальних поездок.

По информации синоптиков, сегодня, 10 ноября, в Кемеровской области ожидается ухудшение погоды. Уже утром прогнозируют обильный снегопад и порывистый ветер. Также возможны метели и гололёд, сообщили в ГИБДД.

В связи с такими погодными условиями на дорогах может возникнуть аварийная ситуация.

В ведомстве просят всех водителей быть внимательнее, соблюдать скорость и интервал при движении. Отдельное внимание уделить пешеходным переходам. Также проверить работу световых и стеклоочистительных приборов.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что на выходных в Кемеровской области похолодает до — 22.