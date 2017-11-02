Новокузнечане продолжают делиться эмоциями в инстаграме, а ВашГород.ру — показывать самые яркие впечатления горожан.

Мы снова составили для читателей подборку кадров из новокузнецких инстаграмов. А если вы хотите увидеть своё фото или видео здесь, публикуйте его с хештегом «вашгород».

Гайка — это не только крепёжное изделие и героиня «Чипа и Дейла». Новокузнечане так называют необычный дом № 16 на Курако. А ведь и правда, похож на гайку!

Иногда полезно взглянуть на городские окрестности в непривычных цветах.

Пока одних волнуют городские пейзажи, другие ищут вдохновения в столкновении двух сезонов.

Или в красках неба.

Перезалив Good morning Давно не выкладывала небо в свой профиль Публикация от Lera (@sladkiy_krolik) Ноя 8 2017 в 9:24 PST

А что тем временем делают наши пушистые питомцы? Правильно, берегут тёплые зимние вещи хозяев.

Где Лиля, где Лиля..... Да тут я, у вас в шкафу, помпон кроличий от шапки отгрызаю. Вкусненько и весело Публикация от Татьяна Ноль (@tatiana.nol) Ноя 9 2017 в 12:13 PST

А пока лежит снежок, новокузнечане лепят первых снеговиков.

#снег #снеговик #vsco Публикация от PoliNA (@peshana07) Ноя 8 2017 в 10:53 PST

И греются горячим напитком с зефирками. Ведь когда ещё позволить себе это лакомство, как не в холодный ноябрь?

Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 17 ноября.