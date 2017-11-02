Новокузнечане продолжают делиться эмоциями в инстаграме, а ВашГород.ру — показывать самые яркие впечатления горожан.
Мы снова составили для читателей подборку кадров из новокузнецких инстаграмов. А если вы хотите увидеть своё фото или видео здесь, публикуйте его с хештегом «вашгород».
Гайка — это не только крепёжное изделие и героиня «Чипа и Дейла». Новокузнечане так называют необычный дом № 16 на Курако. А ведь и правда, похож на гайку!
Курако, 16 #новокузнецк #вашгород #новокузнецкмоимиглазами #нк400 #streetphoto_nk #фото #russia_nk #фотограф_нк #nvkz #кузбасс #сибирь #novokuznetsk
Публикация от Александр Шамарин (@nampuompoccuu)
Иногда полезно взглянуть на городские окрестности в непривычных цветах.
Красивая подборка Родной Новокузнецк #новокузнецк #новокузнецкмойгород #новокузнецкмоимиглазами #вашгород #nvkz_town #nvkzonline #nvkz#novokuznetsk_gorod #novokuznetskcity #city #photography #phototravel #travelblogger #photographer #likesforlikes #like4like #comments #colors #autumn #followforfollow #follow4follow #lives #кузбасс #россия
Публикация от Алёна (@alyona1208_nvkz)
Пока одних волнуют городские пейзажи, другие ищут вдохновения в столкновении двух сезонов.
#ноябрь #безФильтров #новокузнецк #вЛесу #темаДня Сегодня день перестановок, энергетических всплесков. Аспект Солнца с Плутоном это всегда смена энергетики, намерений, и у каждого свои акценты и события. Атмосфера намагничивается. Материализуются мысли, желания, притягивается информация, люди и обстоятельства. Это время кармических встреч; поэтому, следуйте своему побуждению куда-то идти, общаться, обсуждать то, что вас волнует. (Звягина)
Публикация от @vasilkovajane
Или в красках неба.
Первая экспедиция на Солнце. Посадка через 9, 8, 7, 6, 5... #nvkz #самолет #небо #вашгород #Новокузнецк
Публикация от Иван Путилов (@ivan_putilov)
Перезалив Good morning Давно не выкладывала небо в свой профиль
Публикация от Lera (@sladkiy_krolik)
А что тем временем делают наши пушистые питомцы? Правильно, берегут тёплые зимние вещи хозяев.
Где Лиля, где Лиля..... Да тут я, у вас в шкафу, помпон кроличий от шапки отгрызаю. Вкусненько и весело
Публикация от Татьяна Ноль (@tatiana.nol)
А пока лежит снежок, новокузнечане лепят первых снеговиков.
Публикация от PoliNA (@peshana07)
И греются горячим напитком с зефирками. Ведь когда ещё позволить себе это лакомство, как не в холодный ноябрь?
#kseniaphil #hiphop #allstyles #dance #like4like #nvkz #novokuznetsk #foto
Публикация от Ксения (@kseniaphil)
Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 17 ноября.
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2. аффтар пировумен. плохая примета рисовать в огне - сгорит обязательно.
3. нет красок неба на этой фото, есть смог и продукты сгорания рд самолета.
4. фото -УГ
5. задрали со своими кошками. запмните раз и навсегда - кошки тупые животные. заведите крысу.
6. если это снеговик, то я президент.
7. дешевый кофе, хотя это даже и не кофе,а кроличьи какахи - видно по фотографии
2. аффтар пировумен. плохая примета рисовать в огне - сгорит обязательно.
3. нет красок неба на этой фото, есть смог и продукты сгорания рд самолета.
4. фото -УГ
5. задрали со своими кошками. запмните раз и навсегда - кошки тупые животные. заведите крысу.
6. если это снеговик, то я президент.
7. дешевый кофе, хотя это даже и не кофе,а кроличьи какахи - видно по фотографии
строили гастарбайтеры и крестьяне, а они в жизни в домах из соломы и гуана и гаек не видели. хотя... российская гайка и такой может быть...
2. аффтар пировумен. плохая примета рисовать в огне - сгорит обязательно.
3. нет красок неба на этой фото, есть смог и продукты сгорания рд самолета.
4. фото -УГ
5. задрали со своими кошками. запмните раз и навсегда - кошки тупые животные. заведите крысу.
6. если это снеговик, то я президент.
7. дешевый кофе, хотя это даже и не кофе,а кроличьи какахи - видно по фотографии
давай фотограф, забахай фотожабу на администрацию кирова 71 в огне или г0вне.
2. аффтар пировумен. плохая примета рисовать в огне - сгорит обязательно.
3. нет красок неба на этой фото, есть смог и продукты сгорания рд самолета.
4. фото -УГ
5. задрали со своими кошками. запмните раз и навсегда - кошки тупые животные. заведите крысу.
6. если это снеговик, то я президент.
7. дешевый кофе, хотя это даже и не кофе,а кроличьи какахи - видно по фотографии