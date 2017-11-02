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Первые снеговики и новокузнецкая гайка: Новокузнецк вашими глазами

Сегодня 07:00
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

Новокузнечане продолжают делиться эмоциями в инстаграме, а ВашГород.ру — показывать самые яркие впечатления горожан.

Мы снова составили для читателей подборку кадров из новокузнецких инстаграмов. А если вы хотите увидеть своё фото или видео здесь, публикуйте его с хештегом «вашгород».

Гайка — это не только крепёжное изделие и героиня «Чипа и Дейла». Новокузнечане так называют необычный дом № 16 на Курако. А ведь и правда, похож на гайку!

Иногда полезно взглянуть на городские окрестности в непривычных цветах.

Пока одних волнуют городские пейзажи, другие ищут вдохновения в столкновении двух сезонов.

#ноябрь #безФильтров #новокузнецк #вЛесу #темаДня Сегодня день перестановок, энергетических всплесков. Аспект Солнца с Плутоном это всегда смена энергетики, намерений, и у каждого свои акценты и события. Атмосфера намагничивается. Материализуются мысли, желания, притягивается информация, люди и обстоятельства. Это время кармических встреч; поэтому, следуйте своему побуждению куда-то идти, общаться, обсуждать то, что вас волнует. (Звягина)

Публикация от @vasilkovajane

Или в красках неба.

Перезалив Good morning Давно не выкладывала небо в свой профиль

Публикация от Lera (@sladkiy_krolik)

А что тем временем делают наши пушистые питомцы? Правильно, берегут тёплые зимние вещи хозяев.

А пока лежит снежок, новокузнечане лепят первых снеговиков.

#снег #снеговик #vsco

Публикация от PoliNA (@peshana07)

И греются горячим напитком с зефирками. Ведь когда ещё позволить себе это лакомство, как не в холодный ноябрь?

#kseniaphil #hiphop #allstyles #dance #like4like #nvkz #novokuznetsk #foto

Публикация от Ксения (@kseniaphil)

Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 17 ноября.

Комментарии 8
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аватар
опять эта сопливая бредятина
7 11
1. у аффтара буйная фантазия. на гайку далеко не похоже, либо аффтар не видел что такое гайка, на букву "С" - да.
2. аффтар пировумен. плохая примета рисовать в огне - сгорит обязательно.
3. нет красок неба на этой фото, есть смог и продукты сгорания рд самолета.
4. фото -УГ
5. задрали со своими кошками. запмните раз и навсегда - кошки тупые животные. заведите крысу.
6. если это снеговик, то я президент.
7. дешевый кофе, хотя это даже и не кофе,а кроличьи какахи - видно по фотографии
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аватар
опять эта сопливая бредятина
4 0
третья фото сверху - зачет. автор показала прекрасный художественный вкус нашего создателя.
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аватар
Геннадий
12 5
1. у аффтара буйная фантазия. на гайку далеко не похоже, либо аффтар не видел что такое гайка, на букву "С" - да.
2. аффтар пировумен. плохая примета рисовать в огне - сгорит обязательно.
3. нет красок неба на этой фото, есть смог и продукты сгорания рд самолета.
4. фото -УГ
5. задрали со своими кошками. запмните раз и навсегда - кошки тупые животные. заведите крысу.
6. если это снеговик, то я президент.
7. дешевый кофе, хотя это даже и не кофе,а кроличьи какахи - видно по фотографии
Этот дом назвали "гайкой" практически сразу после его постройки. Какой Вы "умник", узрев в названии отсутствие одной грани для полного соответствия обычной гайки. Надо же ! До Вас никто не догадался!
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аватар
Анонимный пользователь
6 0
Этот дом назвали "гайкой" практически сразу после его постройки. Какой Вы "умник", узрев в названии отсутствие одной грани для полного соответствия обычной гайки. Надо же ! До Вас никто не догадался!
Мне папа тоже рассказывал, что они этот дом всю жизнь гайкой называли
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аватар
аватар опять эта сопливая бредятина
3 2
Этот дом назвали "гайкой" практически сразу после его постройки. Какой Вы "умник", узрев в названии отсутствие одной грани для полного соответствия обычной гайки. Надо же ! До Вас никто не догадался!
бывает и так что никто и не догадывался. ты завидуешь?
строили гастарбайтеры и крестьяне, а они в жизни в домах из соломы и гуана и гаек не видели. хотя... российская гайка и такой может быть...
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аватар
2. аффтар пировумен
0 0
1. у аффтара буйная фантазия. на гайку далеко не похоже, либо аффтар не видел что такое гайка, на букву "С" - да.
2. аффтар пировумен. плохая примета рисовать в огне - сгорит обязательно.
3. нет красок неба на этой фото, есть смог и продукты сгорания рд самолета.
4. фото -УГ
5. задрали со своими кошками. запмните раз и навсегда - кошки тупые животные. заведите крысу.
6. если это снеговик, то я президент.
7. дешевый кофе, хотя это даже и не кофе,а кроличьи какахи - видно по фотографии
хлебозавод сгорел - всему городу аукнулось.

давай фотограф, забахай фотожабу на администрацию кирова 71 в огне или г0вне.
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аватар
Уффь
7 0
1. у аффтара буйная фантазия. на гайку далеко не похоже, либо аффтар не видел что такое гайка, на букву "С" - да.
2. аффтар пировумен. плохая примета рисовать в огне - сгорит обязательно.
3. нет красок неба на этой фото, есть смог и продукты сгорания рд самолета.
4. фото -УГ
5. задрали со своими кошками. запмните раз и навсегда - кошки тупые животные. заведите крысу.
6. если это снеговик, то я президент.
7. дешевый кофе, хотя это даже и не кофе,а кроличьи какахи - видно по фотографии
Опять баба не дала с утра?
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