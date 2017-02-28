Глинка, Даргомыжский, Чайковский, Мусоргский… и не только.
Их музыка и голоса солистов, артистов Большого театра наполнили вдохновением, атмосферой фееричного праздника Новокузнецкий драматический 7 ноября. Концертная программа в рамках проекта «Дни высокого искусства в Новокузнецке» приурочена к 400-летию родного города и стала незабываемым, замечательным подарком ему.
В зрительном зале — аншлаг: от школьников до людей почтенного возраста. И это радует — не хлебом единым жив человек.
Десант новокузнецких зрителей вряд ли стартанёт в Москву окультуриться. Окунуться в мир прекрасного оперного искусства, насладиться нестареющими классическими произведениями помог горожанам организатор Новокузнецкий драматический театр. Спасибо ему за это!
Чувство гордости охватывало за выступление новокузнецкого хора «Надежда», принявшего участие в одной программе с заслуженными артистами России из Большого театра.
Романсом с символичными словами «Благословляю вас…» на музыку Чайковского солист Большого Михаил Казаков словно напутствовал новокузнечан в добрый путь.
Лилия Горбунова
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Такось, кажись, у нас на селе гуторють?
Али отнюдь?
"...Новокузнецкий драматический 7 ноября..."
"...стала незабываемым, замечательным подарком ему..."
"...организатор Новокузнецкий драматический театр..."
"...хора «Надежда», принявшего участие в одной программе..."
"...солист Большого Михаил Казаков..."
Лилия, вам надо учиться грамотно строить фразы. А уже потом из отдельных фраз пытаться складывать предложения.
Ведь русский язык весьма богат и разнообразен, не так ли?
Досадно, что такое яркое событие в жизни Новокузнецка описано в статье так скупо и непрофессионально.
"...Новокузнецкий драматический 7 ноября..."
"...стала незабываемым, замечательным подарком ему..."
"...организатор Новокузнецкий драматический театр..."
"...хора «Надежда», принявшего участие в одной программе..."
"...солист Большого Михаил Казаков..."
Лилия, вам надо учиться грамотно строить фразы. А уже потом из отдельных фраз пытаться складывать предложения.
Ведь русский язык весьма богат и разнообразен, не так ли?
Досадно, что такое яркое событие в жизни Новокузнецка описано в статье так скупо и непрофессионально.
"...Новокузнецкий драматический 7 ноября..."
"...стала незабываемым, замечательным подарком ему..."
"...организатор Новокузнецкий драматический театр..."
"...хора «Надежда», принявшего участие в одной программе..."
"...солист Большого Михаил Казаков..."
Лилия, вам надо учиться грамотно строить фразы. А уже потом из отдельных фраз пытаться складывать предложения.
Ведь русский язык весьма богат и разнообразен, не так ли?
Досадно, что такое яркое событие в жизни Новокузнецка описано в статье так скупо и непрофессионально.