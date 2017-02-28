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Фееричный праздник: новокузнечанку восхитил концерт в драмтеатре

Сегодня 17:10
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Лилия Горбунова

Глинка, Даргомыжский, Чайковский, Мусоргский… и не только.

Их музыка и голоса солистов, артистов Большого театра наполнили вдохновением, атмосферой фееричного праздника Новокузнецкий драматический 7 ноября. Концертная программа в рамках проекта «Дни высокого искусства в Новокузнецке» приурочена к 400-летию родного города и стала незабываемым, замечательным подарком ему.

В зрительном зале — аншлаг: от школьников до людей почтенного возраста. И это радует — не хлебом единым жив человек.

Десант новокузнецких зрителей вряд ли стартанёт в Москву окультуриться. Окунуться в мир прекрасного оперного искусства, насладиться нестареющими классическими произведениями помог горожанам организатор Новокузнецкий драматический театр. Спасибо ему за это!

Чувство гордости охватывало за выступление новокузнецкого хора «Надежда», принявшего участие в одной программе с заслуженными артистами России из Большого театра.

Романсом с символичными словами «Благословляю вас…» на музыку Чайковского солист Большого Михаил Казаков словно напутствовал новокузнечан в добрый путь.

Лилия Горбунова

Комментарии 7
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*
2 2
"...вряд ли стартанёт в Москву окультуриться..."

Такось, кажись, у нас на селе гуторють?
Али отнюдь?
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*
7 1
"... и голоса солистов артистов Большого театра..."
"...Новокузнецкий драматический 7 ноября..."
"...стала незабываемым, замечательным подарком ему..."
"...организатор Новокузнецкий драматический театр..."
"...хора «Надежда», принявшего участие в одной программе..."
"...солист Большого Михаил Казаков..."

Лилия, вам надо учиться грамотно строить фразы. А уже потом из отдельных фраз пытаться складывать предложения.
Ведь русский язык весьма богат и разнообразен, не так ли?

Досадно, что такое яркое событие в жизни Новокузнецка описано в статье так скупо и непрофессионально.
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Вenz
2 0
Самое интересное, но на концерте ТАКОЙ музыки побывал мой сын, молодой мужчина, и она его очень затронула. Может от того, что слушал НАСТОЯЩУЮ, ЖИВУЮ музыку?
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strelets
1 1
это не статья, а информация. У электронной газеты есть редактор. Кому музыка понравилась, а кому оперное исполнение.
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аватар
Sunny
2 5
"... и голоса солистов артистов Большого театра..."
"...Новокузнецкий драматический 7 ноября..."
"...стала незабываемым, замечательным подарком ему..."
"...организатор Новокузнецкий драматический театр..."
"...хора «Надежда», принявшего участие в одной программе..."
"...солист Большого Михаил Казаков..."

Лилия, вам надо учиться грамотно строить фразы. А уже потом из отдельных фраз пытаться складывать предложения.
Ведь русский язык весьма богат и разнообразен, не так ли?

Досадно, что такое яркое событие в жизни Новокузнецка описано в статье так скупо и непрофессионально.
Есть такое хорошее латинское выражение, которое переводится на русский следующим образом: "Я сделал всё, что мог, кто может - пусть сделает лучше". Не надо критиковать, если не нравится - возьмите и напишите сами, и если получится лучше - будет здорово. Человек обозначил событие, о котором я даже и не знала, например, было любопытно узнать. И жанр - выбор автора. Можно написать много, эмоционально и с анализом. Это будет статья. А можно кратко, обозначив лишь основные факты. Это будет заметка или информация, как в этом случае.
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аватар
Е.Р.
2 8
"... и голоса солистов артистов Большого театра..."
"...Новокузнецкий драматический 7 ноября..."
"...стала незабываемым, замечательным подарком ему..."
"...организатор Новокузнецкий драматический театр..."
"...хора «Надежда», принявшего участие в одной программе..."
"...солист Большого Михаил Казаков..."

Лилия, вам надо учиться грамотно строить фразы. А уже потом из отдельных фраз пытаться складывать предложения.
Ведь русский язык весьма богат и разнообразен, не так ли?

Досадно, что такое яркое событие в жизни Новокузнецка описано в статье так скупо и непрофессионально.
Я филолог, и я не вижу ничего криминального в построении фраз.
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!?
0 0
Ненавижу слова " окультуриться", "оздоровиться" и т.п. - режет слух... В нашем городе очень много культурных и образованных людей знающих, любящих и понимающих НАСТОЯЩЕЕ искусство. И самое главное - соскучившися по нему. Да, не многие могут "стартануть в Москву окультуриваться", финансовые возможности есть не у всех. Эффект восприятия балета и оперы, симфонического оркестра в театре не сравнимы с трансляциями по телевидению и радио. Печально и обидно, что у нас в городе очень и очень редко бывают такие гастроли.
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