Глинка, Даргомыжский, Чайковский, Мусоргский… и не только.

Их музыка и голоса солистов, артистов Большого театра наполнили вдохновением, атмосферой фееричного праздника Новокузнецкий драматический 7 ноября. Концертная программа в рамках проекта «Дни высокого искусства в Новокузнецке» приурочена к 400-летию родного города и стала незабываемым, замечательным подарком ему.

В зрительном зале — аншлаг: от школьников до людей почтенного возраста. И это радует — не хлебом единым жив человек.

Десант новокузнецких зрителей вряд ли стартанёт в Москву окультуриться. Окунуться в мир прекрасного оперного искусства, насладиться нестареющими классическими произведениями помог горожанам организатор Новокузнецкий драматический театр. Спасибо ему за это!

Чувство гордости охватывало за выступление новокузнецкого хора «Надежда», принявшего участие в одной программе с заслуженными артистами России из Большого театра.

Романсом с символичными словами «Благословляю вас…» на музыку Чайковского солист Большого Михаил Казаков словно напутствовал новокузнечан в добрый путь.

Лилия Горбунова