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Названы регионы с самой доступной ипотекой

Сегодня 07:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
infinica.ru

Самая доступная ипотека в России в Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском автономном округах, а также в Магаданской и Мурманской области, сообщает РИА Новости.

На последних местах Республики Крым, Ингушетия, Дагестан. Кемеровская область оказалась на 9 месте, Новосибирская — на 50, Алтайский край — на 68.

Результаты текущего рейтинга вселяют определенный оптимизм, так как за два последних года в среднем по России доля семей, для которых доступна покупка жилья в ипотеку, заметно выросла, отмечает издание.

Центробанк также зафиксировал увеличение выданных ипотечных займов с начала 2017 года на 25 процентов по сравнению с прошлым.

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