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Новокузнечане смогут окунуться в мир Достоевского

Сегодня 08:10
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
okultureno.ru

Новокузнечан зовут окунуться в мир персонажей Достоевского, узнать их грёзы, тайны и сны.

Необычное путешествие горожанам подарит 10 ноября музей Достоевского. Организовали мероприятие в честь 196-летия со дня рождения писателя и грядущего 400-летия Новокузнецка.

Билет для детей и пенсионеров стоит 150 рублей, взрослых — 200 рублей, сообщил ВашГород.ру представитель музея.

Напомним, через пару недель горожан ждёт ещё один литературный сюрприз — премьера по Шекспиру от драмтеатра.

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