Новокузнечан зовут окунуться в мир персонажей Достоевского, узнать их грёзы, тайны и сны.
Необычное путешествие горожанам подарит 10 ноября музей Достоевского. Организовали мероприятие в честь 196-летия со дня рождения писателя и грядущего 400-летия Новокузнецка.
Билет для детей и пенсионеров стоит 150 рублей, взрослых — 200 рублей, сообщил ВашГород.ру представитель музея.
Напомним, через пару недель горожан ждёт ещё один литературный сюрприз — премьера по Шекспиру от драмтеатра.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.