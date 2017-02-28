Команда Ксении Собчак открывает первые предвыборные штабы в регионах. На очереди — Новосибирск и Кемерово.

Напомним, Ксения Собчак в октябре заявила о намерении участвовать в выборах президента-2018. Сейчас формируются предвыборные штабы в регионах. Активисты займутся агитацией, мобилизацией сторонников и сбором подписей.

Накануне глава региональной сети штабов Ксении Собчак Тимур Валеев заявил, что ищет руководителей штабов в Новосибирске, Кемерове, Омске, Красноярске, Томске, Иркутске, и Тюмени. Всего в стране появятся 50 представительств по сбору подписей за Собчак, в ближайший месяц заработают семь штабов в регионах.

«Мы уже частично сформировали команды в следующих регионах: Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Томск, Тюмень, Саратов и Санкт-Петербург. Первые штабы начнут работать уже через пару недель и, конечно же, в первую очередь мы сейчас определяем, в какой последовательности Ксения Собчак будет лично открывать свои региональные штабы», — сообщил Валеев на официальном сайте кампании.

Все, кто хочет стать членом команды Собчак, должны зарегистрироваться на сайте и написать на электронную почту (указана там же).

Ранее ВашГород.ру рассказывал, как в соцсетях высмеивают Ксению Собчак и предлагают, кого нужно включить в состав правительства при таком президенте. А предвыборный ролик Ксении спародировал ведущий Иван Ургант.