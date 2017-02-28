Следователи около четырёх месяцев не могут провести допрос Амана Тулеева. Это объясняют его болезнью.
Главе региона необходимо ответить на вопросы правоохранителей по делу о вымогательстве акций «Разреза Инской», сообщает ТАСС. Тулеев выступает в качестве свидетеля.
Об этом заявил следователь, говоря о необходимости продления ареста экс-руководителю кузбасского управления СК Сергею Калинкину. В результате арест продлили до 13 февраля.
В мае глава региона перенёс операцию на позвоночнике, после этого он проходил курс восстановления в Москве. В Кузбасс он прилетел в августе. Сейчас Тулеев области может проводить совещания.
Ранее ВашГород.ру писал, что Калинкин стал фигурантом ещё одного уголовного дела, его подозревают в получении другой взятки от миллиардера Щукина.
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