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Следователь: Тулеева не могут допросить из-за его болезни

Сегодня 09:25
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
lentaregion.ru

Следователи около четырёх месяцев не могут провести допрос Амана Тулеева. Это объясняют его болезнью.

Главе региона необходимо ответить на вопросы правоохранителей по делу о вымогательстве акций «Разреза Инской», сообщает ТАСС. Тулеев выступает в качестве свидетеля.

Об этом заявил следователь, говоря о необходимости продления ареста экс-руководителю кузбасского управления СК Сергею Калинкину. В результате арест продлили до 13 февраля.

В мае глава региона перенёс операцию на позвоночнике, после этого он проходил курс восстановления в Москве. В Кузбасс он прилетел в августе. Сейчас Тулеев области может проводить совещания.

Ранее ВашГород.ру писал, что Калинкин стал фигурантом ещё одного уголовного дела, его подозревают в получении другой взятки от миллиардера Щукина.

Комментарии 6
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я
10 0
Другого бы допросили, независимо от болезни.
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Бусина
4 0
А ЧТО СЕЙЧАС МЕШАЕТ СЛЕДОВАТЕЛЯМ ДОПРОСИТЬ? ГУБЕР УЖЕ ДАВНО ПРИСТУПИЛ К СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ, И ПО ТВ УЖЕ ВЕЩАЕТ СВОИ ЗАСЕДАНИЯ.!!! ЭТО ТОЛЬКО ПРИБАВЛЯЕТ МИНУСЫ К ЕГО И ТАК УПАВШЕМУ РЕЙТИНГУ! ИСКУССТВЕННОЕ ЗАТЯГИВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, А ПОТОМ ВСЕ СРОКИ ПРОЙДУТ...И ТИШИНА.......А ПОТОМ ВЫБОРЫ, И ПЕНСИЯ С ЗОЛОТЫМ ПАРАШЮТОМ?
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Conan 13
2 0
Ну что вы хотели?Если и допросят то ничегошеньки не будет.Тут всё шито-крыто!Единственно для чего вся эта суета-то всего лишь с единственной целью:будет неугоден,то тогда и достанут эту историю . как Туза из рукава.
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Егор
1 0
Зато Шикалева к году и семи месяцам вчера приговорили общего режима. Чуть больше 6 месяцев следствие длилось. А банда пахана Кузбасса уже больше года кто по домам, кто на нарах. Ни суда, ни следствия нормального.
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Армянский коммунист
0 0
"Тулеев области"-это должность, звание или почётный титул?
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