Следователи около четырёх месяцев не могут провести допрос Амана Тулеева. Это объясняют его болезнью.

Главе региона необходимо ответить на вопросы правоохранителей по делу о вымогательстве акций «Разреза Инской», сообщает ТАСС. Тулеев выступает в качестве свидетеля.

Об этом заявил следователь, говоря о необходимости продления ареста экс-руководителю кузбасского управления СК Сергею Калинкину. В результате арест продлили до 13 февраля.

В мае глава региона перенёс операцию на позвоночнике, после этого он проходил курс восстановления в Москве. В Кузбасс он прилетел в августе. Сейчас Тулеев области может проводить совещания.

Ранее ВашГород.ру писал, что Калинкин стал фигурантом ещё одного уголовного дела, его подозревают в получении другой взятки от миллиардера Щукина.