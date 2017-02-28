В России хотят создать единый реестр недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов.

Законопроект разработали в Минобрнауки, сообщает РИА Новости.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, недобросовестные родители, усыновители и опекуны в России не могут усыновить ребёнка или быть его опекуном. Это прописано в Семейном кодексе. Однако такая практика в стране существует. Причина в том, что между компетентными органами нет порядка взаимного обмена сведениями о таких лицах.

Создание единого реестра, считают в ведомстве, восполнит этот пробел. Кроме того, законопроект предлагает дополнить банк сведениями о детях, оставшихся без попечения родителей, информацией об имуществе, образовании, трудоустройстве сирот и мерах помощи, которая была им оказана.

По мнению Минобрнауки, предлагаемые изменения исключат возможность передачи детей на воспитание в семьи недобросовестных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей.