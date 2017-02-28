Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

Недобросовестных родителей внесут в единую базу

Сегодня 09:45
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
flashsiberia.com

В России хотят создать единый реестр недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов.

Законопроект разработали в Минобрнауки, сообщает РИА Новости.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, недобросовестные родители, усыновители и опекуны в России не могут усыновить ребёнка или быть его опекуном. Это прописано в Семейном кодексе. Однако такая практика в стране существует. Причина в том, что между компетентными органами нет порядка взаимного обмена сведениями о таких лицах.

Создание единого реестра, считают в ведомстве, восполнит этот пробел. Кроме того, законопроект предлагает дополнить банк сведениями о детях, оставшихся без попечения родителей, информацией об имуществе, образовании, трудоустройстве сирот и мерах помощи, которая была им оказана.

По мнению Минобрнауки, предлагаемые изменения исключат возможность передачи детей на воспитание в семьи недобросовестных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ