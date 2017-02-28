Бывшему главе следственного комитета Кемеровской области Сергею Калинкину вновь продлили арест.
Как сообщает SU, бывший глава следственного комитета Кузбасса Сергей Калинкин останется в СИЗО до 13 февраля 2018 года. Адвокат просил суд изменить меру пресечения на домашний арест, но судья не поддержал ходатайство.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что обвиняемому экс-главе Следкома Сергею Калинкину по делу о вымогательстве 51% акций шахты «Разрез Инской» продлили арест до 13 ноября 2017 года.
Также известно, что следователи планируют допросить главу Кузбасса Амана Тулеева по делу о вымогательстве акций. Однако пока это сделать невозможно из-за болезни главы Кемеровской области.
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