Кемеровчане возмущены противогололёдной обработкой тротуаров
Сегодня 10:05
Кемеровчане недовольны противогололёдной обработкой тротуаров в городе. Об этом местные жители написали в группе «Мэру на заметку».
«Скажите кто-нибудь нашему мэру, что нельзя на пешеходные дорожки сваливать глину с песком», — написал один из участников сообщества.
На фото видно, что выпавший накануне снег при тёплой погоде растаял, смешался с песком и превратился в жидкую глину на пешеходных дорожках.
Ранее ВашГород.ру писал, что глава Кемерова распорядился усилить обработку тротуаров против гололёда.
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