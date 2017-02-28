Кемеровчане недовольны противогололёдной обработкой тротуаров в городе. Об этом местные жители написали в группе «Мэру на заметку».

«Скажите кто-нибудь нашему мэру, что нельзя на пешеходные дорожки сваливать глину с песком», — написал один из участников сообщества.

На фото видно, что выпавший накануне снег при тёплой погоде растаял, смешался с песком и превратился в жидкую глину на пешеходных дорожках.

Ранее ВашГород.ру писал, что глава Кемерова распорядился усилить обработку тротуаров против гололёда.