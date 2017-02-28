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Каким будет новый торгово-административный центр на Запсибе

Сегодня 10:15
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Комитет градостроительства Новокузнецка

В Новокузнецке представили эскиз торгово-административного центра на Запсибе.

Права на земельный участок получил магазин «Мария-Ра». Он представил чиновникам и горожанам эскиз будущего здания.

Проект рекомендовали откорректировать. Застройщику нужно предусмотреть более парадное и торжественное расположение помещений и подходов загса, возможность разместить кинозал и подземную парковку. Также «Марии-Ра» посоветовали переработать план так, чтобы пешеходное движение по Тореза вдоль трамвая сохранилось.

Откорректированный проект компания снова представит на публичных слушаниях Комитета градостроительства и земельных ресурсов города.

Напомним, площадь у администрации Заводского района обнесли забором ещё в январе этого года. Как этим летом рассказал глава района Алексей Ермолаев, в здании появится загс. Также чиновники выдвигали как обязательное условие кинозал либо другую развлекательную структуру.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке сейчас строят музей ретро-автомобилей. Рядом с ним появится спортивно-развлекательный центр.

Комментарии 13
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?????
12 0
Что-то не поняла... ЗАГС в «Мария-ра» будет?????
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Я
14 0
А почему бы и нет, сразу там и выпить и закусить купить можно. А кинотеатр вот в Марии-Ре это что-то с чем-то, при Магнитах предлагаю поликлиники открыть.
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Анонимный пользователь
0 0
Что-то не поняла... ЗАГС в «Мария-ра» будет?????
Марийка застройщик. Но это не значит, что они там свой магаз прилепят.
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?
6 0
меня одного этот 3,14здешь чиновников админисрации и множество ТРЦ с храмами достали?
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Читатель
2 0
Что-то не поняла... ЗАГС в «Мария-ра» будет?????
Прямо за вино-водочным отделом)) Чтобы далеко не ходить
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Кузня родная 4568
3 1
Марийка застройщик. Но это не значит, что они там свой магаз прилепят.
Именно то что застройщик Машка означает что внутри обязательно будет Машка. А где Машка там дикий сраааач!!!
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ААА
1 0
Кузня родная :
Именно то что застройщик Машка означает что внутри обязательно будет Машка. А где Машка там дикий сраааач!!!
И будет свадьба с "запашком" )))))))
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Седой 15227
2 0
Марийка застройщик. Но это не значит, что они там свой магаз прилепят.
Тогда кто и чем будет торговать в ТОРГОВО-административном центре,который построит Мария-Ра?
А по поводу центра...Опять вместо нормальной архитектуры одноразовая сайдинговая жестянка.
Одно слово-временцики.
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Коля
0 0
На придорожную забегаловку похоже... Бл* ну почему разорили ЮжКузбассСтрой, ну был же нормальный застройщик... Горож=д обречен быть застроен такой ерундой. Лего -Городок какой то!
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Все одно и тоже
1 0
Нормальные магазины будут уже или нет?! Бесит, такое чувство что люди на запсибе только едят и по Экономмирам, Семьям и т.п. ходят! Толку от этих ТЦ если ничего нормального в них ничего не открывают?! Вон Радугу построили, а делать там нечего, опять жрачка, техника и китайский ширпотреб.
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М
0 0
А где же будет ёлка, горки на новый год, ярмарки и др массовые мероприятия ?
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4 0
Фу..., какое некультяпистное здание, а почему двух этажное, почему не три и более этажей, еще отвратнее цветовая гамма... Там на против стоит уже один сарай, будет и другой. Заняли под строительство такое место, лобное, а вот стоящего ничего не наверно не построят, ни как по красоте, так и по функционалу здания.
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