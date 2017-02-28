В Новокузнецке представили эскиз торгово-административного центра на Запсибе.
Права на земельный участок получил магазин «Мария-Ра». Он представил чиновникам и горожанам эскиз будущего здания.
Проект рекомендовали откорректировать. Застройщику нужно предусмотреть более парадное и торжественное расположение помещений и подходов загса, возможность разместить кинозал и подземную парковку. Также «Марии-Ра» посоветовали переработать план так, чтобы пешеходное движение по Тореза вдоль трамвая сохранилось.
Откорректированный проект компания снова представит на публичных слушаниях Комитета градостроительства и земельных ресурсов города.
Напомним, площадь у администрации Заводского района обнесли забором ещё в январе этого года. Как этим летом рассказал глава района Алексей Ермолаев, в здании появится загс. Также чиновники выдвигали как обязательное условие кинозал либо другую развлекательную структуру.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке сейчас строят музей ретро-автомобилей. Рядом с ним появится спортивно-развлекательный центр.
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Именно то что застройщик Машка означает что внутри обязательно будет Машка. А где Машка там дикий сраааач!!!
А по поводу центра...Опять вместо нормальной архитектуры одноразовая сайдинговая жестянка.
Одно слово-временцики.