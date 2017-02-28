В России завершилась экологическая акция «Вода России».
Организовало такую акцию министерство природных ресурсов. По итогам мероприятий Кемеровская область вошла в десятки самых активных регионов по очистке водоёмов.
Акция проводилась с 1 июня по 30 сентября. Участниками стали 83 региона. К слову, почти 1,5 миллиона человек принимали участие в очистке берегов 10 000 водоёмов от мусора. Им удалось убрать примерно 240 000 кубометров мусора.
Кузбасс принял активное участие в акции и по её результат занял седьмое место среди самых активных регионов. За это время в Кемеровской области прошло множество мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации.
Например, «Чистая река — чистые берега». Эта акция прошла в области уже в пятый раз. Волонтёры, студенты, школьники, члены общественных организаций и работники администрации выходили на субботники и занимались очисткой берегов от мусора.
Только в Кемерове более 5 000 человек приняли участие в очистке водоёмов и берегов. Волонтёры собрали и вывезли 410 кубометров мусора.
Больше всего людей приняли участие в Междуреченске — около 13 000 человек, которые собрали более 62 тонн бытового мусора, сообщает пресс-служба областной администрации.
Стал чище и Новокузнецк — здесь убрали 14 километров берегов рек и водоохранных зон, а также другие места общей площадью 140 гектаров. В общей сложность 2500 новокузнечан удалось собрать более 70 тонн мусора.
Всего по области за время акции очистили 140 000 квадратных метров территории и вывезли около шести тонн мусора. Всё это благодаря неравнодушным гражданам. Всего же по области на борьбу с мусором у водоёмов вышли 65 000 кузбассовцев.
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..Новокузнецк...более 70 тонн мусора...
...Всего по области за время акции...около шести тонн мусора.
Разницу по привычке украли?
Правоохранительные органы видят, но бездействуют.
...в Междуреченске... собрали более 62 тонн бытового мусора...
..Новокузнецк...более 70 тонн мусора...
...Всего по области за время акции...около шести тонн мусора.
Разницу по привычке украли?