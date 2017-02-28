В России завершилась экологическая акция «Вода России».

Организовало такую акцию министерство природных ресурсов. По итогам мероприятий Кемеровская область вошла в десятки самых активных регионов по очистке водоёмов.

Акция проводилась с 1 июня по 30 сентября. Участниками стали 83 региона. К слову, почти 1,5 миллиона человек принимали участие в очистке берегов 10 000 водоёмов от мусора. Им удалось убрать примерно 240 000 кубометров мусора.

Кузбасс принял активное участие в акции и по её результат занял седьмое место среди самых активных регионов. За это время в Кемеровской области прошло множество мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации.

Например, «Чистая река — чистые берега». Эта акция прошла в области уже в пятый раз. Волонтёры, студенты, школьники, члены общественных организаций и работники администрации выходили на субботники и занимались очисткой берегов от мусора.

Только в Кемерове более 5 000 человек приняли участие в очистке водоёмов и берегов. Волонтёры собрали и вывезли 410 кубометров мусора.

Больше всего людей приняли участие в Междуреченске — около 13 000 человек, которые собрали более 62 тонн бытового мусора, сообщает пресс-служба областной администрации.

Стал чище и Новокузнецк — здесь убрали 14 километров берегов рек и водоохранных зон, а также другие места общей площадью 140 гектаров. В общей сложность 2500 новокузнечан удалось собрать более 70 тонн мусора.