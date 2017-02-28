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В Кузбассе за четыре месяца очистили 14 гектаров береговой территории

Сегодня 10:25
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
АКО

В России завершилась экологическая акция «Вода России».

Организовало такую акцию министерство природных ресурсов. По итогам мероприятий Кемеровская область вошла в десятки самых активных регионов по очистке водоёмов.

Акция проводилась с 1 июня по 30 сентября. Участниками стали 83 региона. К слову, почти 1,5 миллиона человек принимали участие в очистке берегов 10 000 водоёмов от мусора. Им удалось убрать примерно 240 000 кубометров мусора.

Кузбасс принял активное участие в акции и по её результат занял седьмое место среди самых активных регионов. За это время в Кемеровской области прошло множество мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации.

Например, «Чистая река — чистые берега». Эта акция прошла в области уже в пятый раз. Волонтёры, студенты, школьники, члены общественных организаций и работники администрации выходили на субботники и занимались очисткой берегов от мусора.

Только в Кемерове более 5 000 человек приняли участие в очистке водоёмов и берегов. Волонтёры собрали и вывезли 410 кубометров мусора.

Больше всего людей приняли участие в Междуреченске — около 13 000 человек, которые собрали более 62 тонн бытового мусора, сообщает пресс-служба областной администрации.

Стал чище и Новокузнецк — здесь убрали 14 километров берегов рек и водоохранных зон, а также другие места общей площадью 140 гектаров. В общей сложность 2500 новокузнечан удалось собрать более 70 тонн мусора.

Всего по области за время акции очистили 140 000 квадратных метров территории и вывезли около шести тонн мусора. Всё это благодаря неравнодушным гражданам. Всего же по области на борьбу с мусором у водоёмов вышли 65 000 кузбассовцев.

Комментарии 7
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Александр
2 0
Акция наверное называлась"Очистка водоёмов от рыбы"?Все притоки реки Томь несут в неё уголь,глину,мазут и всю таблицу Менделеева!
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Седой 15227
2 0
...в Междуреченске... собрали более 62 тонн бытового мусора...
..Новокузнецк...более 70 тонн мусора...
...Всего по области за время акции...около шести тонн мусора.
Разницу по привычке украли?
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/
0 0
В масштабах страны вышло по 0,16 куба мусора на брата. Кузбассовцы так вообще по 0,082 куба на брата. И это за 4 месяца трудов. Не надорвались? Мы в 11-13-ти летних пионерах за один субботник в разы больше убирали.
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Андрей
1 0
Чисто не там где убирают, а там где не сорят. Томь уничтожают, угольную воду в наглую сбрасывают, что правоохранительные органы не видят?
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Вменяемый
0 0
Чисто не там где убирают, а там где не сорят. Томь уничтожают, угольную воду в наглую сбрасывают, что правоохранительные органы не видят?
Дружище, ну неужели ты и вправду думаешь что кто-то заботится о чистоте реки? Этим двуногим важно только денег заработать, а что будет дальше - фиолетово.
Правоохранительные органы видят, но бездействуют.
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:)
0 0
Седой:
...в Междуреченске... собрали более 62 тонн бытового мусора...
..Новокузнецк...более 70 тонн мусора...
...Всего по области за время акции...около шести тонн мусора.
Разницу по привычке украли?
Собрать и вывезти - это две большие разницы
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