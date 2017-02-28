Объем выдачи ипотеки в России за девять месяцев 2017 года превысил 1,289 триллиона рублей. Новокузнецк не стал исключением, больше половины покупателей приобретают жильё в ипотеку.

«В августе доля сделок с ипотекой составила 63%. В сентябре 82% покупателей решили свой вопрос с помощью ипотеки. В октябре доля покупок квартир в ипотеку составила 63%», — рассказала журналистам ВашГород.ру руководитель службы ипотеки Федеральной риелторской компании «ЭТАЖИ» в Новокузнецке Екатерина Остапюк.

По данным экономистов, рост ипотечного кредитования — это заметный признак окончания кризиса в российской экономике. Решиться взять в долг «длинные деньги» заемщик может лишь в том случае, когда он видит положительные перспективы на рынке труда и ощущает рост реальной зарплаты вслед за рекордным снижением инфляции.

Популярность ипотечных кредитов связана и с тем, что ставки постоянно снижаются. Эксперты прогнозируют снижение ставок по ипотеке до 6%. Такие показатели прогнозируются на 2019−2020 годы.