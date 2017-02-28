Россиян хотят освободить от затрат на установку счётчиков в квартирах.

Эту обязанность предлагают переложить на снабжающие компании. С инициативой выступили комитеты Госдумы по природным ресурсам и экономполитике. Минстрой и Минэнерго концептуально поддерживают предложение депутатов, пишут «Известия».

Сейчас потребитель фактически не обязан устанавливать счётчики на тепло, свет и газ. Но если прибора нет, гражданин платит надбавку. Это 50 процентов от базового тарифа. По мнению депутатов, такая система несправедлива по отношению к потребителю.

Предложенные поправки сэкономят деньги жильцов не только на установку, но и на оплату услуг ЖКХ. По закону «Об энергосбережении…» с 2014 года для тех, у кого нет счётчиков, ввели повышающий коэффициент к тарифу на услуги. С 1 июля 2016 года он равен 1,5. Парламентарии предлагают отменить повышающий коэффициент до тех пор, пока потребитель сам не откажется от установки оборудования за счёт поставщика. По данным Министерства строительства и ЖКХ, сейчас счётчики имеют порядка 70 процентов домохозяйств страны.

Настоящий законопроект возлагает обязанность установки, контроля и замены приборов учёта на организации, предоставляющие коммунальные услуги. Это соответствует канонам рыночной экономики, приборы учёта ставит тот, кто в этом заинтересован, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предложенные поправки могут рассмотреть уже в ноябре, уточняет издание.