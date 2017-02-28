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Госдума собирается избавить россиян от лишних трат за услуги ЖКХ

Сегодня 10:40
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kazned.ru

Россиян хотят освободить от затрат на установку счётчиков в квартирах.

Эту обязанность предлагают переложить на снабжающие компании. С инициативой выступили комитеты Госдумы по природным ресурсам и экономполитике. Минстрой и Минэнерго концептуально поддерживают предложение депутатов, пишут «Известия».

Сейчас потребитель фактически не обязан устанавливать счётчики на тепло, свет и газ. Но если прибора нет, гражданин платит надбавку. Это 50 процентов от базового тарифа. По мнению депутатов, такая система несправедлива по отношению к потребителю.

Предложенные поправки сэкономят деньги жильцов не только на установку, но и на оплату услуг ЖКХ. По закону «Об энергосбережении…» с 2014 года для тех, у кого нет счётчиков, ввели повышающий коэффициент к тарифу на услуги. С 1 июля 2016 года он равен 1,5. Парламентарии предлагают отменить повышающий коэффициент до тех пор, пока потребитель сам не откажется от установки оборудования за счёт поставщика. По данным Министерства строительства и ЖКХ, сейчас счётчики имеют порядка 70 процентов домохозяйств страны.

Настоящий законопроект возлагает обязанность установки, контроля и замены приборов учёта на организации, предоставляющие коммунальные услуги. Это соответствует канонам рыночной экономики, приборы учёта ставит тот, кто в этом заинтересован, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предложенные поправки могут рассмотреть уже в ноябре, уточняет издание.

Комментарии 6
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ника
3 1
правильно! я со своими весами в магазин не хожу
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предлагаю
13 1
предлагаю расстрелять всех депутатов путем посадки задницей данных индивидуумов на обоженные колья в камере с жидким аммиаком
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Серый
5 1
предлагаю расстрелять всех депутатов путем посадки задницей данных индивидуумов на обоженные колья в камере с жидким аммиаком
Совершенно в дырочку!!!)))
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К
8 11
а я предлогаю "подождать еще чуть-чуть" пока все поставят всевозможные счетчики, а потом уж и закон принимать, ибо нефиг! )))))
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Петр Бирюков
4 0
Необходимо добавить, что в Москве в квартирах муниципального жилого ыонда под установку счетчиков было выделено в 2007-2011 годах 9 миллиардов рублей, которые благополучно рассосались, а счетчики так и не были установлены
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