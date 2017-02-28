В Кемерове перенесли пешеходный переход после обращения через сервис «Мобильный патруль». «Зебра» вела прямо в забор.

Проблемный переход заметили на пересечении проспекта Ленина и улицы Терешковой, сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. Горожанин возмутился, что переход не обеспечивает безопасность людей, ведь им приходится нарушать границы разметки, чтобы попасть на тротуар.

Если придерживаться перехода, то пешеходам приходится выходить близко к движущемуся транспорту, чтобы обойти забор.

Оказалось, что ситуация возникла при расширении проезжей части на улице Терешковой. При этом об исправлении разметки не позаботились.

Сейчас возбуждено дело об административном нарушении, полиция ищет виновного. После публикации видео на правоохранительном портале Кузбасса на перекрёстке нанесли новую разметку.