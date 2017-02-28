В Роспотребнадзоре рассказали, жители каких регионов нашей страны чаще всего заражаются сифилисом.

Хуже всего ситуация в субъектах Сибирского и Дальневосточного округов. Это республики Тыва и Бурятия, Амурская, Иркутская и Томская области. С января по сентябрь 2017 года в этих регионах уровень заболеваемости оказался в 2−3 раза выше, чем средний показатель по России. Об этом пишут «Известия» с ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Высокий уровень также зафиксирован в Калужской и Саратовской областях, в Приморском крае.

По информации Роспотребнадзора, в стране в целом относительно благополучная ситуация. С января по сентябрь этого года сифилисом заразились 20,5 тысячи человек. Это на 8 процентов меньше, чем в тот же период прошлого года.

По мнению руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, реальная заболеваемость сифилисом выше, чем данные официальной статистики.