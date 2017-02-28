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Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью сифилисом

Сегодня 11:03
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
eko-sodeistvie.ru

В Роспотребнадзоре рассказали, жители каких регионов нашей страны чаще всего заражаются сифилисом.

Хуже всего ситуация в субъектах Сибирского и Дальневосточного округов. Это республики Тыва и Бурятия, Амурская, Иркутская и Томская области. С января по сентябрь 2017 года в этих регионах уровень заболеваемости оказался в 2−3 раза выше, чем средний показатель по России. Об этом пишут «Известия» с ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Высокий уровень также зафиксирован в Калужской и Саратовской областях, в Приморском крае.

По информации Роспотребнадзора, в стране в целом относительно благополучная ситуация. С января по сентябрь этого года сифилисом заразились 20,5 тысячи человек. Это на 8 процентов меньше, чем в тот же период прошлого года.

По мнению руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, реальная заболеваемость сифилисом выше, чем данные официальной статистики.

Комментарии 5
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,,,,
0 0
сифилис головного мозга у чиновников с кирова 71
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гость
0 0
А почему Кузбасса в списке нет? Непорядок.
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пока не сифилитик
4 0
Догоним и перегоним хоть в этом другие регионы!!!
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Сан Саныч 6804
2 0
У нас не страна, а какая-то лаборатория с опытами над населением. Где и в чем величие России? С её то больным обществом...
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служивый
0 0
А почему Кузбасса в списке нет? Непорядок.
с Кузбасса не набирают , на войну в Донбассе. прослеживается закономерность , откуда больше всего побывало там, там больше всего и свежих могил и сифилитиков.
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