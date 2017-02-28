В Кузбассе изменят схему движения одного из автобусов
Сегодня 11:10
«Кузбасспассажиравтотранс» предупреждает жителей города Берёзовский об изменении схемы движения автобусов по маршруту № 103.
С 10 ноября автобус будет отправляться с Берёзовского автовокзала до улицы Мира, далее к посёлку Фёдоровка, на Анжерский поворот, до базы ОРСа, к садам, после — к ГРП (посёлок Разведчик) и до Арсентьевки (посёлок Сосновка 1 и Сосновка 2).
Уточняется, что время отправления рейсов не изменится.
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