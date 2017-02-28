Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

В Кузбассе изменят схему движения одного из автобусов

Сегодня 11:10
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
e-gorlovka.com.ua

«Кузбасспассажиравтотранс» предупреждает жителей города Берёзовский об изменении схемы движения автобусов по маршруту № 103.

С 10 ноября автобус будет отправляться с Берёзовского автовокзала до улицы Мира, далее к посёлку Фёдоровка, на Анжерский поворот, до базы ОРСа, к садам, после — к ГРП (посёлок Разведчик) и до Арсентьевки (посёлок Сосновка 1 и Сосновка 2).

Уточняется, что время отправления рейсов не изменится.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
тупой
1 0
изменят схему всего маршрута или одного автобуса с г/н 103?
ответить
аватар
хрен с горы
0 0
Наверное ему дорогу одноименный разрез перекопал
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ