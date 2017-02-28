Новокузнечанин Михаил Фаустов из выпускника СМИ и работника КМК превратился в известного на всю страну популяризатора чтения. Как говорят федеральные СМИ, наш земляк — «человек, который заставил всю страну читать».

Главное и самое знаменитое детище новокузнечанина — чемпионат по чтению вслух «Открой рот», который в этом году проходит в 85 городах, в том числе в нашем. ВашГород.ру встретился с Михаилом Фаустовым и узнал, как он «мстит» воспитателям детского садика, почему тексты про секс — вовсе не провокация и как он чуть не расплакался, увидев символику «Новокузнецк 400» у нас в городе.

С Михаилом Фаустовым в «Гоголевке» перед началом чемпионата по чтению вслух

«Воспитатели надо мной издевались, а теперь я им „мщу“»

ВГ: Вы закончили наш СМИ. Как пришли к тому, что открыли книжную лавку?

М.Ф: Ну, это то же самое, что прийти к владельцу магазина и спросить, как он пришёл к тому, что открыл магазин. С целью наживы (смеётся).

ВГ: А когда были студентом, собирались открыть?

М.Ф.: Тогда у меня не было желания открывать книжние лавки, честное слово. Были другие ориентиры.

ВГ: Читать уже тогда любили?

М.Ф.: В общем, да, я с трёх лет читал. Я ходил в детский сад, который напротив… Не знаю, как сейчас это называется, раньше была горкасса. Такой красивый трёхэтажный садик, меня там заставляли детям читать вслух. И теперь я «мщу» за это своим воспитателям. Они надо мной издевались, теперь я над другими издеваюсь, заставляю их читать мне (смеётся).

ВГ: Перейдём к чемпионату «Открой рот». Кто по профессии победители конкурса?

М.Ф.: Я перечислю. Во-первых, нас постоянно спрашивают: как так, вы допускаете к участию и профессионалов, и любителей. А мы не ограничиваем никого, это совершенно бессмысленно, на мой взгляд. Профессионал — это не радиоведущий и не актёр. Актёр заучивает текст. В «Открой роте» (авторы настаивают именно на таком склонении — ВГ) текст читают спонтанно, с листа. Самый главный профессионал здесь — это мама, которая своему ребёнку читает на ночь сказки. Она занимается этим каждый день, с любовью и нежностью.

Чемпионов России сегодня пять человек. Биохимик вот, шоумен, назовём это профессионалом. Артист кукольного театра, общественная активистка. Последний чемпион делает мебель.

Участница чемпионата «Открой рот» в Новокузнецке

ВГ: В «Открой роте» бывают достаточно провокационные тексты…



М.Ф.: Это миф, который усиленно раздувает пресса. Во-первых, что считать провокационным? Если вот сейчас открыть, например, работы Ленина столетней давности и без указания автора их читать вслух, можно загреметь за экстремизм (улыбается). Ну, а что ещё? Про секс… Секс — разве это провокация? По-моему, наоборот, хорошо. А так, что не запрещено законом, то читаем. Стараемся выбирать хорошую литературу.

ВГ: У вас есть любимые отрывки в «Открой роте»?

М.Ф.: Вот меня недавно спрашивали: а что, тексты вообще не повторяются? Я говорю: нет. Мы уже, так сказать, технологизировались, выбрали несколько сотен кусков и произвольно их между городами распространяем.

У меня нет любимого отрывка и не будет. Есть текст, который прочитал человек, и мне понравилось, я его запомнил. А чтобы мы постоянно брали какой-то кусок, нет. Хотя в самом-самом начале была история, когда один кусочек из книги Елизарова «Библиотекарь» читался в трёх городах. Просто ради хохмы, посмотреть, как люди будут справляться с этим кошмаром. Там просто огромное количество подряд написанных азербайджанских фамилий. Сразу можно было понять, кто понимает в азербайджанских фамилиях, а кто нет (смеётся). Но это был единственный и последний раз.

«Чтение — абсолютно естественное состояние»

ВГ: Как с вашим плотным графиком удаётся находить время на чтение?

М.Ф.: Ну, вот я по состоянию здоровья временно не могу летать. А чем заниматься в поезде по дороге из Москвы в Красноярск? Вот я убил 800-страничный детектив. Время читать всегда находится, когда интересно. Это как смотреть в окно: естественное абсолютно состояние. Ехал сегодня «Бла-бла-каром» до Новокузнецка, пока не уснул, тоже читал.

ВГ: Расскажите, что читаете.

М.Ф.: Я одновременно читаю пять книг. Неожиданно подсел на детективы, только что закончил «Ночное кино» до недавнего времени малоизвестной американской писательницы Мариши Пессл. «Gesamtkunstwerk Сталин» Гройса начал недавно. Сборник статей литературоведческих Григория Дашевского. Это меня вообще поразило, к своему стыду, не знал, что Дашевский, помимо того, что был поэтом и переводчиком, ещё и писал хорошую критику.

Михаил Фаустов на отборочном туре чемпионата «Открой рот» в Новокузнецке

На прикроватной тумбочке у меня валяется Гребер. Я его мучаю уже долго, потому что это очень странная книга… Она хорошая, но я всю современную социологию и философию воспринимаю как попытку о простых вещах рассказать сложными словами. Несмотря на, казалось бы, попсовую фигуру Гребера, он очень простые вещи пытается усложнить.

И ещё в Красноярске купил «Тайные, но истинные истории искусства», написанную Борисом Бреннером. И ещё шестая есть: Селин, «Путешествие на край ночи». Но у меня перебор Селина в этом году уже… Да и мои знакомые франкофилы дико ругают перевод. Я и сам к переводам так же отношусь. Рискую нажить себе врагов, поэтому не буду говорить ничего про переводы (улыбается).

ВГ: Вы сейчас живёте в Москве. Не замечали различий между московским и сибирским читателем?

М.Ф.: Наверное, нет… Во-первых, Сибирь разная. Есть Новосибирск, где одна традиция, есть Иркутск, Красноярск, Кузбасс, где разные традиции. Проводя книжный фестиваль, замечаешь, что люди покупают разные книги. А читают — что в Москве сошли с ума по Янагихаре в своё время, что у нас. И там, и там будет разное восприятие.

А вот ещё был такой случай. С коллегами были в городе Усть-Кут. Один из самых страшных городов в России, мне кажется. Идём ночью и ищем ресторан. А там есть большой перевалочный пункт, и стоят куча автомобилей дальнобойщиков и они там спят. И мы обсуждаем, что там, конечно же, происходит действие романа «Маленькая жизнь» (книга Ханьи Янагихара — прим. ВГ).

«Не зря про этот город Маяковский стихи писал»

ВГ: Вы в Новокузнецке бываете два раза в год. На ваш взгляд, многое поменялось по сравнению с периодом пять-десять лет тому назад?

М.Ф.: Вы знаете, я когда увидел плакат с цифрой 400 и надписью «Отпразднуем», чуть не расплакался.

ВГ: Почему?

М.Ф.: Я когда учился в третьем классе, помню, узнал, что город Новокузнецк был основан в 1618 году. И я всё думал: как же вот дожить, когда 400 лет будет? Ну вот, дожил. Я много где был, проще перечислить места, где я не был. И уверен, что наша символика круто и здорово смотрится на фоне других городов.

Эта классная айдентика, спасибо Вове Черепанову, она лучшая во всей стране. Ну, в Москве ещё хорошая. Я вообще много слышал хорошего про новокузнецких дизайнеров. Вот так надо делать, как они, смело, современно. Не зря про этот город Маяковский стихи писал, а не про какой-то другой.

Зрители и участники «Открой рота» в «Гоголевке»

ВГ: А что ещё вас удивило или впечатлило за последние приезды?

М.Ф.: Мне кажется, стало чище. По естественным причинам, понятно, заводы все позакрывали. Люди стали другие немного.

Я уезжал из Новокузнецка в середине 90-х, люди были очень мрачные. И я приезжал раз в месяц. Жил, простите, в Кемерове (смеётся). Вообще, чтобы к Кемерову привыкнуть, новокузнечанину нужно помучиться. В какой-то момент мне даже стало казаться, что Щегловка лучше. Она была более свободной, более интересной и живой. А тут все ходили смурные, у всех были какие-то тоскливые лица. Понятно это была примета времени.

А потом всё как-то резко поменялось. Я вот тут был в Кемерове и увидел, что город-то превратился в помойку. Какие-то облупленные вывески, оборванные плакаты. Всё это странно, некрасиво… А в Новокузнецке всё хорошо. Постепенно всё становится ярко, живо. Наверное, городские власти молодцы. И все люди молодцы. Я познакомился с Володей Черепановым, это прекрасный человек. Бодался три года с мэрией, чтобы приняли эту концепцию. Ну молодец же, герой! И мэрия тоже герои. Разговаривал с Григорием Вержицким (замглавы по соцвопросам — ВГ). Я, говорит, первый, кто был против, зато сейчас есть повод для гордости.

Я очень хвалю Новокузнецк. Этим летом сюда приезжал фонд Дерипаски, РУСАЛ привозил МХАТ. Мы с замдиректором фонда, Катей Светличной, пошли по городу прогуляться. Я ей показывал: вот тут я жил, вот тут школа, и так далее. А она говорит: слушай, какой город-то классный. Я, говорит, не ожидала. Мол, ехали в какую-то промышленную дыру. А тут — зелено всё… и пианино ещё тогда не сгорело. И всё какое-то нежное, приятное. В общем, Катя делала комплименты городу, а мне казалось, что это комплимент мне. Это было просто великолепно.

И это [изменение города] ведь явно не юбилейная история. Понятно, что юбилей — это повод, чтобы город как-то развивался, стал лучше, краше и всё такое. Но это явно началось не вчера.

Можно вспомнить героев-подвижников, того же Толю Берестова, царствие ему небесное. Так вот, если со стороны посмотреть, чёрте где устроил джазовый фестиваль, на который приезжают звёзды со всего мира. Оля Юшкова сейчас продолжает это дело. Можно кучу людей вспомнить, которые делали этот город хорошим и продолжают это. В общем, я очень люблю Новокузнецк, и с удовольствием сюда приезжаю. Целых два раза в год (смеётся).

Михаил перед началом «Открой рота» в Новокузнецке

ВГ: Что пожелаете городу на 400-летие?

М.Ф.: Чтобы ещё 4000 лет отметили. Чтобы 18-й правнук Черепанова ещё лишний нолик вбабахать. Или, для начала, четвёрку поменять на пятёрочку. Многих лет, благосостояния жителям, чтобы было интересно здесь и хорошо. Чтобы сюда как можно чаще приезжали гости и вывозили отсюда самые приятные впечатления.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке на отборочном туре «Открой рота» победила Аля Карелина.