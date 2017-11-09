Солисты группы посетили Новокузнецк.
Одного из участников группы «Дискотека Авария» сегодня, 10 ноября, поклонники заметили в Новокузнецке. Сам же певец в инстаграме активно делится событиями. О поездке в Новокузнецк он также рассказал своим подписчикам, выложив несколько сториз с отмеченной геопозицией.
Алексей Рыжов отметился в местном аэропорту, а также в Новобайдаевке.
Другие же участники группы пока в соцсетях хранят молчание. Однако в инстаграме участницы проекта Анны Хохловой есть пост, выложенный несколько часов назад, о том, что группа отправляется на гастроли.
И снова в путь)) #Гастроли @alexeyryzhov
Публикация от Анна Хохлова (@annahohlova)
О цели визита группы в Новокузнецк остаётся поклонникам только догадываться, поскольку никакой информации о концерте группы в Новокузнецке или в Кузбассе нет. Новокузнечане предполагают, что звёзды выступить на частном мероприятии.
Напомним, что в конце октября на частном мероприятии в Новокузнецке засветились сразу несколько столичных звёзд. На юбилей новокузнечанки приехали: Леонид Якубович, Дмитрий Дибров, Екатерина Скулкина, Валерий Сюткин, Дмитрий Хрусталёв и некоторые другие знаменитости.
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