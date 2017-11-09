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Известная группа «Дискотека Авария» приехала в Новокузнецк

Сегодня 11:20
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Virtualnyeobrazy.ru

Солисты группы посетили Новокузнецк.

Одного из участников группы «Дискотека Авария» сегодня, 10 ноября, поклонники заметили в Новокузнецке. Сам же певец в инстаграме активно делится событиями. О поездке в Новокузнецк он также рассказал своим подписчикам, выложив несколько сториз с отмеченной геопозицией.

Алексей Рыжов отметился в местном аэропорту, а также в Новобайдаевке.

Другие же участники группы пока в соцсетях хранят молчание. Однако в инстаграме участницы проекта Анны Хохловой есть пост, выложенный несколько часов назад, о том, что группа отправляется на гастроли.

И снова в путь)) #Гастроли @alexeyryzhov

Публикация от  Анна Хохлова (@annahohlova)

О цели визита группы в Новокузнецк остаётся поклонникам только догадываться, поскольку никакой информации о концерте группы в Новокузнецке или в Кузбассе нет. Новокузнечане предполагают, что звёзды выступить на частном мероприятии.

Напомним, что в конце октября на частном мероприятии в Новокузнецке засветились сразу несколько столичных звёзд. На юбилей новокузнечанки приехали: Леонид Якубович, Дмитрий Дибров, Екатерина Скулкина, Валерий Сюткин, Дмитрий Хрусталёв и некоторые другие знаменитости.

Комментарии 7
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Читатель
4 8
Уверен, большей части населения нвкз не интересны подобного плана новости. Выглядит эта новость, будто зависть тому, кто может позволить себе звать таких гостей. Порадуйтесь за этих людей.
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Дон Хуан
3 2
Бред. Нет такого района - Новобайдаевский. И на фото не то.
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Hunter
2 4
Бред. Нет такого района - Новобайдаевский. И на фото не то.
Новобайдаевский микрорайон существует официально. о том, что это район нигде не сказано, кроме вашего комента.
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Седой 15227
8 3
Они прочитали новость про выкупленные билеты на Малинина и кинулись на разведку-а вдруг?Потому и без объявления.
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Антон
3 0
Они ещё и полный зал соберут в нашем городе, а вы говорите слушают или нет.
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ололо
0 0
Дискотека Авария закончилась со смертью Олега. А это её труп.
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