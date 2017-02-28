Кемеровчанин Андрей Иванов предложил построить по всему городу сеть велодорожек.

«Кемерово станет лучше, если организовать, построить, выделить из транспортного потока или иным возможным способом сделать качественные велосипедные дорожки по всему городу», — написал горожанин на сайте «Банк идей».

Андрей Иванов считает, что велосипедистам нужны дорожки, по которым можно передвигаться из одного района в другой, в том числе по мостам через Томь — в Сосновый бор, в Кировский район, в центр города и на Радугу.

В пример он привёл финнов, у которых такие дорожки действуют круглый год: летом они предназначены для катания на велосипедах, зимой — на лыжах.

Предложение сейчас находится на этапе рассмотрения городских властей.