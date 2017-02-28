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В Новокузнецке ребятишкам из детского хосписа нужна помощь

Сегодня 11:50
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
riakursk.ru

В Новокузнецке активисты просят неравнодушных горожан помочь ребятишкам, которые находятся в детском хосписе от больницы № 3.

Пост с призывом во «ВКонтакте» выложила новокузнечанка Светлана Мартынова. Женщина состоит в инициативной группе, которая помогает детскому хоспису. В больнице ей сказали, что есть потребность в памперсах, влажных гигиенических салфетках и жидком мыле, сообщила активистка.

«Памперсы нужны и от 0 до 12 месяцев, и взрослые. Там есть подростки 14−15 лет, которые не ходят, поэтому и необходимость во взрослом размере. Влажные салфетки можно передать простые недорогие, которые продают в больших упаковках. А жидкое мыло — самое обычное», — рассказала ВашГород.ру Светлана.

Если кто-то захочет подарить игрушки, то больница вряд ли откажется, добавила новокузнечанка. Но стоит понимать, что в хосписе лежат особенные дети, которым подойдут не все игрушки. Также учреждение вряд ли примет сладости.

Горожане могут передать памперсы, салфетки и мыло лично Светлане. Активисты отвезут их в больницу 23 ноября. Желающие могут поехать вместе с ними и удостовериться, что предметы достанутся учреждению. Но число человек по понятным причинам ограничено.

Желающих помочь просят обращаться к Светлане через страничку во «ВКонтакте».

Комментарии 20
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хрен с горы
3 17
Пусть угольщики помогают
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Анонимный пользователь
19 0
Помочь может каждый, согласна. Банально купить упаковку салфеток - ну не больше 150-ти рублей. Или мыло - рублей 60 максимум. Для нас это не так сложно, а детям хоть немного поможем.
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дп
6 0
С мобильника можно деньги обналичить ? Мне удобней перечислить деньги на телефон. А Светлана уже сама купит , что надо.
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Таня
4 0
Телефон привязан к карте,кидайте. Чужих детей не бывает, бывают люди не нужные государству(((
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Федя
11 4
Как то не правильно у нас все, у детей самого необходимого нет, президент наш налево и направо гуманитарную помощь другим странам раздает, обратитесь за помощью в международный красный крест, пусть направят гуманитарную помощь детям Новокузнецка
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Путин и Тулеев молодцы!!!
4 2
Голосуйте за Путина!!!!
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дп
7 4
Есть желание помогите, нет не надо. Почему во всем мире благотворительность это честь для граждан, а россияне считают , что все должно делать государство.
ответить
аватар
Сан Саныч 6804
0 0
Голосуйте за Путина!!!!
Голосуй не голосуй, он уже переназначил себя...
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Сан Саныч 6804
0 2
Нет меня в контакте, зачем закрывать профиль???
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дп
7 3
Телефон привязан к карте,кидайте. Чужих детей не бывает, бывают люди не нужные государству(((
А при чем тут государство. Вообще связи не вижу. Нет ни одного государства в мире, который за всех и все платит не смотря на то, что во многих государствах граждане от налогов не бегают.
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Сан Саныч 6804
4 8
А при чем тут государство. Вообще связи не вижу. Нет ни одного государства в мире, который за всех и все платит не смотря на то, что во многих государствах граждане от налогов не бегают.
Это дети!!! Мерзкий ты человечишка...
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ооо
8 4
Есть желание помогите, нет не надо. Почему во всем мире благотворительность это честь для граждан, а россияне считают , что все должно делать государство.
Что сравнивать другие государства с нашим,там для о людях государство заботиться,а у нас куда угодно шлют деньги только не своим больным детям помогать зачем,африканским нужнее.Дело не в жалости помочь,а бесит наплевательское отношение государства к своим гражданам.Помогут обычные люди.
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дд
4 0
Есть желание помогите, нет не надо. Почему во всем мире благотворительность это честь для граждан, а россияне считают , что все должно делать государство.
Благотворительность в мире для состоятельных граждан в первую очередь это нехилый скидки при уплате налогов, $ дал два на налогах легально сэкономил + имидж.
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.
5 2
Сан Саныч:
Это дети!!! Мерзкий ты человечишка...
А почему ты срываешься на истерику и оскорб л я е шь ни за что других людей?
Эти дети сироты? Или у них есть родственники?
И я ни за что не поверю, что в отделении больницы, где лежат дети, не хватает мыла. Ну не может быть такого.
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...
1 0
Что сравнивать другие государства с нашим,там для о людях государство заботиться,а у нас куда угодно шлют деньги только не своим больным детям помогать зачем,африканским нужнее.Дело не в жалости помочь,а бесит наплевательское отношение государства к своим гражданам.Помогут обычные люди.
Скорее всего, у этих детей есть родственники. М.б. заставить их заботиться (хотя бы частично) о своих детях?
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222
5 0
Сан Саныч:
Это дети!!! Мерзкий ты человечишка...
Ты псих что ли? Кидаешься на людей с полоборота.
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дп
5 0
Что сравнивать другие государства с нашим,там для о людях государство заботиться,а у нас куда угодно шлют деньги только не своим больным детям помогать зачем,африканским нужнее.Дело не в жалости помочь,а бесит наплевательское отношение государства к своим гражданам.Помогут обычные люди.
Посмотрите в интернете какие налоги платят в тех государствах, где хорошая социалка. И еще если ты не попадаешь в категорию нуждающихся , то а все платишь сам и за медицину, образования и т.д. либо очень не дешевые страховки. Так что везде хорошо, где нас нет.
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234
2 0
Как то не правильно у нас все, у детей самого необходимого нет, президент наш налево и направо гуманитарную помощь другим странам раздает, обратитесь за помощью в международный красный крест, пусть направят гуманитарную помощь детям Новокузнецка
А Вы точно уверены, что самого необходимого нет, потому что денег выделяют недостаточно?
Возможно, деньги уходят на что-то другое?

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!?
1 0
Как то не правильно у нас все, у детей самого необходимого нет, президент наш налево и направо гуманитарную помощь другим странам раздает, обратитесь за помощью в международный красный крест, пусть направят гуманитарную помощь детям Новокузнецка
Испокон веков люди помогали больным и страждущим. В позапрошлом веке в каждом большом городе России были дома прИзрения ( не путать с глаголом "прЕзирать"!), в которых находились обездоленные, немощные и больные люди. Содержание этих домов государством и тогда было мизерное, они, в основном, существовали за счёт пожертвований. Именно жертвенность, сопереживание, сочувствие и благочестие - истинные качества русского человека. Не хотите помогать, жалко копеечку - пройдите мимо или промолчите. В наше трудное и непростое время ( а когда оно было лёгким?), всегда найдутся неравнодушные люди, готовые прийти на помощь и внести свою "посильную лепту".
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Анонимный пользователь
0 0
Не понимаю пуканогорения многих, кто заходит сюда и пишет "вот, пусть государство помогает". Вас же никто не заставляет помогать. Никто у вас деньги не требует. И за то, что вы не поможете, не будут вас считать жадиной (ну я не буду, по крайней мере).

Кто хочет, тот поможет.
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