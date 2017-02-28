В Новокузнецке активисты просят неравнодушных горожан помочь ребятишкам, которые находятся в детском хосписе от больницы № 3.

Пост с призывом во «ВКонтакте» выложила новокузнечанка Светлана Мартынова. Женщина состоит в инициативной группе, которая помогает детскому хоспису. В больнице ей сказали, что есть потребность в памперсах, влажных гигиенических салфетках и жидком мыле, сообщила активистка.

«Памперсы нужны и от 0 до 12 месяцев, и взрослые. Там есть подростки 14−15 лет, которые не ходят, поэтому и необходимость во взрослом размере. Влажные салфетки можно передать простые недорогие, которые продают в больших упаковках. А жидкое мыло — самое обычное», — рассказала ВашГород.ру Светлана.

Если кто-то захочет подарить игрушки, то больница вряд ли откажется, добавила новокузнечанка. Но стоит понимать, что в хосписе лежат особенные дети, которым подойдут не все игрушки. Также учреждение вряд ли примет сладости.

Горожане могут передать памперсы, салфетки и мыло лично Светлане. Активисты отвезут их в больницу 23 ноября. Желающие могут поехать вместе с ними и удостовериться, что предметы достанутся учреждению. Но число человек по понятным причинам ограничено.

Желающих помочь просят обращаться к Светлане через страничку во «ВКонтакте».