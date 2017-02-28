Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Новокузнецке модернизируют трамвайную систему.

Теперь же о реализации проекта «Лёгкое наземное метров» в городе можно говорить с уверенностью. Делегация из Кузбасса в конце прошлого месяца посетила Москву и Тверь для обсуждения вопросов развития городского транспорта, где были намечены важные точки реализации проекта.

Пока проект является пилотным, но после успешного внедрения в Новокузнецке, его планируют развить по всей Кемеровской области.

Первый современный трамвай в рамках проекта «Лёгкое наземное метро» встанет на рельсы в Новокузнецке уже в следующем году. Это событие хотят приурочить к 400-летию города. Новые вагоны станут более быстрыми, комфортными и удобными.

Пока в администрации разрабатывают план по реализации такого проекта. Как пояснили в ведомстве, выход на линии новых трамваев позволит оптимизировать дорожное движение в Новокузнецке, а затем и в области, а также внесёт большой вклад в развитие экологической транспортной инфраструктуры.

К слову, в мировом сообществе трамвай признан одним из самых перспективных видов транспорта.

Отметим, что не все горожане питают любовь к этому виду транспорта. Некоторые высказываются о его ликвидации, поскольку считают, что он вредит дорогам, имеет ужасное состояние и не приносит пользы городу.