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Названа дата запуска наземного метро в Новокузнецке

Сегодня 12:00
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Tourweek.ru

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Новокузнецке модернизируют трамвайную систему.

Теперь же о реализации проекта «Лёгкое наземное метров» в городе можно говорить с уверенностью. Делегация из Кузбасса в конце прошлого месяца посетила Москву и Тверь для обсуждения вопросов развития городского транспорта, где были намечены важные точки реализации проекта.

Пока проект является пилотным, но после успешного внедрения в Новокузнецке, его планируют развить по всей Кемеровской области.

Первый современный трамвай в рамках проекта «Лёгкое наземное метро» встанет на рельсы в Новокузнецке уже в следующем году. Это событие хотят приурочить к 400-летию города. Новые вагоны станут более быстрыми, комфортными и удобными.

Пока в администрации разрабатывают план по реализации такого проекта. Как пояснили в ведомстве, выход на линии новых трамваев позволит оптимизировать дорожное движение в Новокузнецке, а затем и в области, а также внесёт большой вклад в развитие экологической транспортной инфраструктуры.

К слову, в мировом сообществе трамвай признан одним из самых перспективных видов транспорта.

Отметим, что не все горожане питают любовь к этому виду транспорта. Некоторые высказываются о его ликвидации, поскольку считают, что он вредит дорогам, имеет ужасное состояние и не приносит пользы городу.

Комментарии 19
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не важно
5 12
Главное название погромче придумать.
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Я
5 11
Оставить трамвай, это щегловкая пропаганда, троллейбус лучше
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*
21 5
Да это же гениально!

Мечты сбываются! Сколько поколений новокузнечан мечтали о собственном метро!

Осталось только переименовать "Трамвай" в "Метро" - и вуаля!
А под ребрендинг еще и бюджет выделить и попилить.
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*
10 0
Здорово! Молодцы! Надеюсь на успешную реализацию
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Седой 15227
13 0
Интересно как-то все это.
Сначала громко и напористо убеждают горожан,что трамвай устарел,убыточен,сложен в обслуге и начинают выдирать рельсы,громить инфраструктуру,сокращать маршруты.
Перезагрузка.
Ищем инвесторов(в убыточный транспорт?),расковыриваем дороги под рельсы(или метро будет гонять по оставшимся огрызкам?) и вуаля -новокузнецк перемещается на "легком наземном метро".
Стесняюсь спросить,чтобы транспорт стал прибылен и инвесторы "отбили бабки",билеты будут хоть чуточку дешевле чем в самолет?Может,ну его нафиг?Накупим лучше дирижаблей?Им дорог не надо.А когда денег попилим-как в анекдоте отпустим их нафиг.
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Оли Лукоя
8 0
Как то страшно мне стало от слов, что новые вагоны будут быстрее...Берегись трамвая...
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Митрич
7 0
Да это же гениально!

Мечты сбываются! Сколько поколений новокузнечан мечтали о собственном метро!

Осталось только переименовать "Трамвай" в "Метро" - и вуаля!
А под ребрендинг еще и бюджет выделить и попилить.
Не знаю. Я о метро не мечтал! Как и мои предки. О нормальном трамвае - это да, причем, сначала в детстве мечтали о трамвае из центра на Запсиб, потом, став постарше - на Ильинку... :-)))

В любом случае: поживем - увидим. Если то, что написано в статье - правда, то остается только надеяться что дело сдвинулось с мертвой точки. :-)))
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Митрич
2 0
Как то страшно мне стало от слов, что новые вагоны будут быстрее...Берегись трамвая...
??????
А вам не страшно от слов, скажем, "воздух в городе должен стать чище" или "чистое небо должно быть голубее чем сейчас"? :-)))
Чего вы испугались? :-)))
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!?
6 0
Как же надоело это "броуновское движение" мысли, прожектов и решений наших градоначальников! Вместо того, чтобы конкретно определиться -оставлять (я обеими руками ЗА!!!) или ликвидировать экологически чистый городской транспорт, какое-то метание из края в край. То ликвидация из-за беЗперспективности, то скоростной трамвай, теперь - метро! "Нью Васюки" - отдыхают!!!
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Митрич
6 0
Седой:
Интересно как-то все это.
Сначала громко и напористо убеждают горожан,что трамвай устарел,убыточен,сложен в обслуге и начинают выдирать рельсы,громить инфраструктуру,сокращать маршруты.
Перезагрузка.
Ищем инвесторов(в убыточный транспорт?),расковыриваем дороги под рельсы(или метро будет гонять по оставшимся огрызкам?) и вуаля -новокузнецк перемещается на "легком наземном метро".
Стесняюсь спросить,чтобы транспорт стал прибылен и инвесторы "отбили бабки",билеты будут хоть чуточку дешевле чем в самолет?Может,ну его нафиг?Накупим лучше дирижаблей?Им дорог не надо.А когда денег попилим-как в анекдоте отпустим их нафиг.
Ну чего вам непонятно? Наша власть как работает? По принципу "куда фига, туда дым!" Что вышестоящее начальство скажет, то они и будут нам втирать. причем, с таким усердием, будто раньше все время только это и говорили! :-)))
Тулеев сказал - убрать трамвай в Кузне, Кузнецов целую теорию развел о ненужности этого вида транспорта, "экспертов" подтянул (за хвост?). А как только еще выше кое-кому дали хорошего пенделя за умышленное уничтожение трамвая, так сразу вся риторика всех нижестоящих чиновников сменилась до "наоборот"... И при этом, делают вид, как будто всю жизнь только об этом и говорили... :-)))
Так что, уверяю вас, ничего удивительного тут нет. Нормальная чиновничья практика :-)))
Лично меня во всей этой истории очень волнует только одно: как бы не нашелся еще выше начальник, который все-таки не любит трамваи.... :-)))
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\\\
0 8
Ну чего вам непонятно? Наша власть как работает? По принципу "куда фига, туда дым!" Что вышестоящее начальство скажет, то они и будут нам втирать. причем, с таким усердием, будто раньше все время только это и говорили! :-)))
Тулеев сказал - убрать трамвай в Кузне, Кузнецов целую теорию развел о ненужности этого вида транспорта, "экспертов" подтянул (за хвост?). А как только еще выше кое-кому дали хорошего пенделя за умышленное уничтожение трамвая, так сразу вся риторика всех нижестоящих чиновников сменилась до "наоборот"... И при этом, делают вид, как будто всю жизнь только об этом и говорили... :-)))
Так что, уверяю вас, ничего удивительного тут нет. Нормальная чиновничья практика :-)))
Лично меня во всей этой истории очень волнует только одно: как бы не нашелся еще выше начальник, который все-таки не любит трамваи.... :-)))
Если у вас плохое настроение просто встаньте перед зеркалом и похрюкайте.
ответить
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Сан Саныч 6804
3 0
Ну чего вам непонятно? Наша власть как работает? По принципу "куда фига, туда дым!" Что вышестоящее начальство скажет, то они и будут нам втирать. причем, с таким усердием, будто раньше все время только это и говорили! :-)))
Тулеев сказал - убрать трамвай в Кузне, Кузнецов целую теорию развел о ненужности этого вида транспорта, "экспертов" подтянул (за хвост?). А как только еще выше кое-кому дали хорошего пенделя за умышленное уничтожение трамвая, так сразу вся риторика всех нижестоящих чиновников сменилась до "наоборот"... И при этом, делают вид, как будто всю жизнь только об этом и говорили... :-)))
Так что, уверяю вас, ничего удивительного тут нет. Нормальная чиновничья практика :-)))
Лично меня во всей этой истории очень волнует только одно: как бы не нашелся еще выше начальник, который все-таки не любит трамваи.... :-)))
))) я знаю фамилию этого начальника, Путин кажется. Он продолжает эстафету технологической отсталости страны или это все пиндосы опять виноваты?
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местный-2
3 0
То есть высокая делегация из Кузбасса была замечена в нахождении важных точек?
Давайте дождемся следующего года,чтобы уже было понятно,чем на самом деле они занимались.
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Коля
8 0
Метро не предполагает метрополитен? Нет?
Если сделают НАДземное метро, то без шуток про "Чикаго" не обойдутся)) Тем более по преступности нас уже и так называют Русским Чикаго)))
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Сан Саныч 6804
1 0
Если у вас плохое настроение просто встаньте перед зеркалом и похрюкайте.
Чмошница, может пластинку сменишь?
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Ветер перемен...
5 0
Ага,ждём не дождёмся. На сколько мне известно, ни в одно трамвайное депо,ни один колобок из администрации не приезжал и не интересовался о способности обслуживания современных трамваев. Так что уши то не развешивайте. Болтать-не мешки ворочить.
По живём увидим.
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Лидия
0 0
Тогда и в Кемерово надо трамваи заменить на навое "метро".
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Коля
0 0
Тогда и в Кемерово надо трамваи заменить на навое "метро".
Новость то дочитали? Написано же в случае успеха, по всей области использовать успешный опыт. Но если Вы Кемеровчанка я Вам не завидую, потому как вряд ли! Кузнецов еще ничего за свою карьеру мэра до конца не доделал.
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новокузнечагин
0 0
а во сколько обошлась поездочка во сколько трамваев?
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