Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Новокузнецке модернизируют трамвайную систему.
Теперь же о реализации проекта «Лёгкое наземное метров» в городе можно говорить с уверенностью. Делегация из Кузбасса в конце прошлого месяца посетила Москву и Тверь для обсуждения вопросов развития городского транспорта, где были намечены важные точки реализации проекта.
Пока проект является пилотным, но после успешного внедрения в Новокузнецке, его планируют развить по всей Кемеровской области.
Первый современный трамвай в рамках проекта «Лёгкое наземное метро» встанет на рельсы в Новокузнецке уже в следующем году. Это событие хотят приурочить к 400-летию города. Новые вагоны станут более быстрыми, комфортными и удобными.
Пока в администрации разрабатывают план по реализации такого проекта. Как пояснили в ведомстве, выход на линии новых трамваев позволит оптимизировать дорожное движение в Новокузнецке, а затем и в области, а также внесёт большой вклад в развитие экологической транспортной инфраструктуры.
К слову, в мировом сообществе трамвай признан одним из самых перспективных видов транспорта.
Отметим, что не все горожане питают любовь к этому виду транспорта. Некоторые высказываются о его ликвидации, поскольку считают, что он вредит дорогам, имеет ужасное состояние и не приносит пользы городу.
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Мечты сбываются! Сколько поколений новокузнечан мечтали о собственном метро!
Осталось только переименовать "Трамвай" в "Метро" - и вуаля!
А под ребрендинг еще и бюджет выделить и попилить.
Сначала громко и напористо убеждают горожан,что трамвай устарел,убыточен,сложен в обслуге и начинают выдирать рельсы,громить инфраструктуру,сокращать маршруты.
Перезагрузка.
Ищем инвесторов(в убыточный транспорт?),расковыриваем дороги под рельсы(или метро будет гонять по оставшимся огрызкам?) и вуаля -новокузнецк перемещается на "легком наземном метро".
Стесняюсь спросить,чтобы транспорт стал прибылен и инвесторы "отбили бабки",билеты будут хоть чуточку дешевле чем в самолет?Может,ну его нафиг?Накупим лучше дирижаблей?Им дорог не надо.А когда денег попилим-как в анекдоте отпустим их нафиг.
Мечты сбываются! Сколько поколений новокузнечан мечтали о собственном метро!
Осталось только переименовать "Трамвай" в "Метро" - и вуаля!
А под ребрендинг еще и бюджет выделить и попилить.
В любом случае: поживем - увидим. Если то, что написано в статье - правда, то остается только надеяться что дело сдвинулось с мертвой точки. :-)))
А вам не страшно от слов, скажем, "воздух в городе должен стать чище" или "чистое небо должно быть голубее чем сейчас"? :-)))
Чего вы испугались? :-)))
Интересно как-то все это.
Сначала громко и напористо убеждают горожан,что трамвай устарел,убыточен,сложен в обслуге и начинают выдирать рельсы,громить инфраструктуру,сокращать маршруты.
Перезагрузка.
Ищем инвесторов(в убыточный транспорт?),расковыриваем дороги под рельсы(или метро будет гонять по оставшимся огрызкам?) и вуаля -новокузнецк перемещается на "легком наземном метро".
Стесняюсь спросить,чтобы транспорт стал прибылен и инвесторы "отбили бабки",билеты будут хоть чуточку дешевле чем в самолет?Может,ну его нафиг?Накупим лучше дирижаблей?Им дорог не надо.А когда денег попилим-как в анекдоте отпустим их нафиг.
Тулеев сказал - убрать трамвай в Кузне, Кузнецов целую теорию развел о ненужности этого вида транспорта, "экспертов" подтянул (за хвост?). А как только еще выше кое-кому дали хорошего пенделя за умышленное уничтожение трамвая, так сразу вся риторика всех нижестоящих чиновников сменилась до "наоборот"... И при этом, делают вид, как будто всю жизнь только об этом и говорили... :-)))
Так что, уверяю вас, ничего удивительного тут нет. Нормальная чиновничья практика :-)))
Лично меня во всей этой истории очень волнует только одно: как бы не нашелся еще выше начальник, который все-таки не любит трамваи.... :-)))
Тулеев сказал - убрать трамвай в Кузне, Кузнецов целую теорию развел о ненужности этого вида транспорта, "экспертов" подтянул (за хвост?). А как только еще выше кое-кому дали хорошего пенделя за умышленное уничтожение трамвая, так сразу вся риторика всех нижестоящих чиновников сменилась до "наоборот"... И при этом, делают вид, как будто всю жизнь только об этом и говорили... :-)))
Так что, уверяю вас, ничего удивительного тут нет. Нормальная чиновничья практика :-)))
Лично меня во всей этой истории очень волнует только одно: как бы не нашелся еще выше начальник, который все-таки не любит трамваи.... :-)))
Тулеев сказал - убрать трамвай в Кузне, Кузнецов целую теорию развел о ненужности этого вида транспорта, "экспертов" подтянул (за хвост?). А как только еще выше кое-кому дали хорошего пенделя за умышленное уничтожение трамвая, так сразу вся риторика всех нижестоящих чиновников сменилась до "наоборот"... И при этом, делают вид, как будто всю жизнь только об этом и говорили... :-)))
Так что, уверяю вас, ничего удивительного тут нет. Нормальная чиновничья практика :-)))
Лично меня во всей этой истории очень волнует только одно: как бы не нашелся еще выше начальник, который все-таки не любит трамваи.... :-)))
Давайте дождемся следующего года,чтобы уже было понятно,чем на самом деле они занимались.
Если сделают НАДземное метро, то без шуток про "Чикаго" не обойдутся)) Тем более по преступности нас уже и так называют Русским Чикаго)))
По живём увидим.