Исследователи не перестают искать способы продления человеческой жизни.

Об очередном открытии заявили учёные из лондонского Университета Фрэнсиса Крика. Они пришли к выводу, что потребление в раннем возрасте пищи с низким содержанием белка может положительно сказаться на продолжительности жизни. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на Phys.org.

Выводы исследователей основаны на опытах с мушками-дрозофилами, генные болезни которых на две трети совпадают с человеческим. Особи, в молодости получавшие питание с минимальным содержанием белка, прожили в два раза дольше своих сородичей.

Учёные объясняют такие результаты наличием липидов. Эти соединения выделяются кожей. При рационе с высоким содержанием белка липиды отличаются повышенной токсичностью и хуже защищают от веществ, которые ускоряют старение.

Люди, также как и дрозофилы, выделяют липиды, которые увлажняют и защищают кожу от повседневного воздействия окружающей среды. Но они также могут нести вред, вступая в реакцию с солнечным светом и другими факторами стресса, что приводит к образованию вредных химических веществ, которые ускоряют старение, — отмечают учёные.

Как писал ВашГород.ру, ранее американские биологи доказали эффективность так называемой кетодиеты. По утверждению исследователей, она улучшает работу мозга в старости и повышает шансы прожить долгую и здоровую жизнь.