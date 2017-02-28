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Здоровый город

Учёные рассказали о диете, которая продлевает жизнь

Сегодня 12:10
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
tortomarafon.ru

Исследователи не перестают искать способы продления человеческой жизни.

Об очередном открытии заявили учёные из лондонского Университета Фрэнсиса Крика. Они пришли к выводу, что потребление в раннем возрасте пищи с низким содержанием белка может положительно сказаться на продолжительности жизни. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на Phys.org.

Выводы исследователей основаны на опытах с мушками-дрозофилами, генные болезни которых на две трети совпадают с человеческим. Особи, в молодости получавшие питание с минимальным содержанием белка, прожили в два раза дольше своих сородичей.

Учёные объясняют такие результаты наличием липидов. Эти соединения выделяются кожей. При рационе с высоким содержанием белка липиды отличаются повышенной токсичностью и хуже защищают от веществ, которые ускоряют старение.

Люди, также как и дрозофилы, выделяют липиды, которые увлажняют и защищают кожу от повседневного воздействия окружающей среды. Но они также могут нести вред, вступая в реакцию с солнечным светом и другими факторами стресса, что приводит к образованию вредных химических веществ, которые ускоряют старение, — отмечают учёные.

Как писал ВашГород.ру, ранее американские биологи доказали эффективность так называемой кетодиеты. По утверждению исследователей, она улучшает работу мозга в старости и повышает шансы прожить долгую и здоровую жизнь.

Комментарии 2
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Дон Хенаро 49506
5 0
Ну что, с пятницей всех!!! Сегодня дёрнем, вздрогнем и накатим и закусим тем что больше всего нравится!!!!)) и хрен с ними с учеными...один раз живем)))
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местный-2
3 0
И это пишут РИА Новости? На какой помойке они находят эту нужную для мух-дрозофил информацию?
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