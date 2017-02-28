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Россиян предупредили об опасности готовой еды из гипермаркетов

Сегодня 12:45
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
b.3ddd.ru

В последние годы в России выросло число отравлений готовой пищей из супер- и гипермаркетов.

Об этом заявила Глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, продукты, которые используются для приготовления салатов, фаст-фуда и так далее, находятся на грани срока годности, а то и вовсе просрочены.

Глава ведомства призвала россиян быть осторожнее и по возможности не покупать готовую еду из гипермаркетов, пишет novokuznetsk.su.

Как писал ВашГород.ру, ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал об опасности куриного мяса.

Комментарии 4
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?????
17 4
так не предупреждать надо, а пресекать и наказывать....
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Straifi
8 0
Мне кажется, это давно и широко известно, что салаты в магазинах делают из нереализованных продуктов с истекшим сроком годности.
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Емеля
26 0
Мне кажется, это давно и широко известно, что салаты в магазинах делают из нереализованных продуктов с истекшим сроком годности.
Не думаю что это так.
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Я так кумекаю:
0 0
так не предупреждать надо, а пресекать и наказывать....
Все эти " ....надзоры" надо бы распустить, а за персональный надзор персональные ввести доплаты каждому " едоку" - к зарплате плюсиком.
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