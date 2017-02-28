В последние годы в России выросло число отравлений готовой пищей из супер- и гипермаркетов.

Об этом заявила Глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, продукты, которые используются для приготовления салатов, фаст-фуда и так далее, находятся на грани срока годности, а то и вовсе просрочены.

Глава ведомства призвала россиян быть осторожнее и по возможности не покупать готовую еду из гипермаркетов, пишет novokuznetsk.su.

Как писал ВашГород.ру, ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал об опасности куриного мяса.