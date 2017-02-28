Россиян предупредили об опасности готовой еды из гипермаркетов
Сегодня 12:45
В последние годы в России выросло число отравлений готовой пищей из супер- и гипермаркетов.
Об этом заявила Глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, продукты, которые используются для приготовления салатов, фаст-фуда и так далее, находятся на грани срока годности, а то и вовсе просрочены.
Глава ведомства призвала россиян быть осторожнее и по возможности не покупать готовую еду из гипермаркетов, пишет novokuznetsk.su.
Как писал ВашГород.ру, ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал об опасности куриного мяса.
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