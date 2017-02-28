ВашГород.ру публикует вторую часть материала по теме недвижимости в Кемерове. Какие квартиры спрашивают чаще всего, почему и куда уезжают кузбассовцы, какой тип застройки правильный и как изменилось поведение покупателей, рассказал генеральный директор кемеровского агентства недвижимости «Жилфонд» Ринат Маньянов.

О перестройке цен

Нынешняя ситуация на рынке кардинально изменилась — сейчас риелторам приходится объяснять продавцам жилья, что прежние цены уже не актуальны. У многих сознание отказывается воспринимать новую реальность — допустим, до 2014 года за квартиру отдали три миллиона, но сейчас цену приходится сбавлять до двух или даже до 1,8 миллиона рублей. И клиент вынужден соглашаться, если реально хочет продать квартиру.

«Сейчас больше всего спрашивают самые дешёвые квартиры в любых сегментах — однокомнатных, двухкомнатных и так далее. Даже в дорогих домах спрашивают самые дешёвые. На всех порталах по недвижимости тоже смотрят самое недорогое жильё. Такова тенденция. КГТ сейчас в цене практически в два раза дешевле, например, вчера нам предлагали купить комнату за 550 тысяч», — рассказал руководитель агентства.

О бегстве населения

Почему сейчас невысокий спрос на дорогое жильё? Это связано с оттоком населения, причём даже не из отдельного города или области, это касается всей Сибири. Люди отправляются в Москву, Санкт-Петербург, Сочи за высокими зарплатами, которых здесь нет, считает эксперт.

«Был на форуме, там озвучили результаты исследования красноярской фирмы за 2016 год. В прошлом году у них 25% сделок с недвижимостью провели люди, которые уезжали из региона. Думаю, что у нас не меньше. Ладно ещё уезжают люди, у которых есть деньги, но есть и не совсем богатые — они едут за лучшей жизнью. Как правило, это люди, которые работают честно и порядочно. Важно, что происходит вымывание такого сегмента, государству стоит подумать, как это остановить», — обеспокоен руководитель агентства.

Он рассказал, что недавно смотрел на передачу, в которой обсуждали проблему перенаселения Москвы — к 2025 году число зарегистрированных жителей столицы может достичь 32 миллионов человек, подсчитали эксперты. А население прирастает за счёт приезжих, люди бросают регионы. Может случиться так, что в Сибирь будут приезжать работать вахтовым методом, продолжил специалист. Тогда ситуация с недвижимостью усугубится ещё больше — люди не смогут продать квартиры даже очень дёшево.

О социальном жилье

Сейчас в основном квартиры покупают, чтобы улучшить жилищные условия — люди довольно плохо живут в нынешних условиях: места в домах мало. Государству стоит заняться социальным регулированием.

«Комплекс „Каравелла“ строится за бассейном, там средняя стоимость квадратного метра 50 тысяч рублей и выше, на Притомском — в районе 38−40 тысяч, а на шахте Северной — 26 тысяч рублей. Ну как в городе Кемерово может в два раза цена отличаться? Все те же строительные материалы, те же подключения. Согласен, что зависит от места, но мы говорим о том, сколько зарабатывают строительные компании. Думаю, что себестоимость строительства составляет в районе 20−24 тысяч рублей. Если мы хотим, чтобы народ оставался в городах, если хотим, чтобы всё, что построилось, купили, нужно продавать по другим стоимостям», — считает эксперт.

Он пояснил, что если у застройщиков есть возможность продавать дорогие квартиры, то они должны делать больше отчислений на социальные нужды. Например, для строительства дешёвого жилья, чтобы сократить очередь на получение квартир для сирот, многодетных и так далее.

Об инвестициях

Для инвестиций квартиру сейчас покупать невыгодно, считает эксперт.

«Инвестирование в Кемерове уже неблагодарное дело. Раньше для этого покупали, кто-то жил за счёт сдачи жилья, но теперь арендные ставки упали. Несколько лет назад много жилья арендовали, это занимало колоссальный сегмент рынка, некоторые риелторские конторы только за счёт этого жили», — сказал Ринат Маньянов.

О правильной застройке

Сейчас в основном застройщики осваивают территории комплексно: несколько многоквартирных домов с коммерческими помещениями, детский сад, школа и дороги. И это верно.

«Я был поражён, что приняли решение о застройке сначала Южного, потом Рудничного. Думал: да кто туда поедет? Но это решение оказалось правильным при условии комплексной застройки. До этого точечная застройка была — в имеющийся массив ещё дом втыкали, это никак не влияло на развитие города», — объяснил специалист.

Интересными для приобретения он считает новые микрорайоны на Южном, на Радуге и за Комсомольским проспектом.

О поведении покупателей

За несколько лет покупатели очень изменились, поэтому пришлось перестраиваться и риелторам. Если раньше преимущество было за агентствами — покупателей много, предложений мало, квартиры расхватывали любые и быстро, без торга. Сейчас главными стали клиенты.

«После 2014 года ситуация изменилась — теперь риелтор бегает за покупателем. Сейчас предложений море, а покупателей нет. Люди идут на просмотр, выпрямив спину, иногда ведут себя по-хамски. Часто требуют скидку в 100−150 тысяч рублей», — поделился наблюдениями руководитель агентства недвижимости.

Покупатели стали придирчивы — 90% клиентов приходят со списком требований к жилью, смотрят по 10−15 вариантов. В этом случае риелтор должен стать консультантом и указывать плюсы и минусы квартиры, чтобы помочь подобрать подходящий вариант. Однако затягивать с покупкой не стоит — пока клиенты обходят все квартиры, часть жилья уже купят, и выбора остаётся всё меньше. И не факт, что даже если у покупателя есть деньги, он приобретёт то, что хочет.

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