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В России упали цены на новый смартфон от Samsung

Сегодня 13:05
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
androidhits.com

Смартфон Galaxy Note8 от компании Samsung существенно подешевел.

Спустя три месяца с начала продаж в России его стоимость снизилась на 23 процента. Об этом сообщили эксперты Hi-Tech Mail.Ru.

Samsung представила Galaxy Note8 в середине августа. В России он официально появился 22 сентября с рекомендованной розничной ценой 69 990 рублей.

Отмечается, что Galaxy Note 8 — самый продвинутый флагман Samsung. Отличительная черта линейки — Стилус S Pen. Перо распознает 4096 степеней нажатия и легко скользит по экрану. Также компания впервые оснастила свой флагман двойной камерой и первой в мире добавила оптическую стабилизацию в оба модуля.

Комментарии 4
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Лёха
2 1
дерьмо!!!!!!!!!!!!
Российские телефоны лучше? Скажи как называются!
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Кстати:
0 0
Российские телефоны лучше? Скажи как называются!
Как сказал депутат Железняк: мы Японию, США в области электроники обошли на десяток лет ... !
Думаю, что после 18-го марта всё у нас будет дешевле и качественнее, особенно отечественные смартфоны "Блоха подкованная в Сколково"
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Лёха
0 0
Как сказал депутат Железняк: мы Японию, США в области электроники обошли на десяток лет ... !
Думаю, что после 18-го марта всё у нас будет дешевле и качественнее, особенно отечественные смартфоны "Блоха подкованная в Сколково"
Это не только Железняк говорил. Во всём мы великие. Всех обошли. Лучшая одежда, лучшая бытовая техника, лучшая военная техника (полностью компьютеризированная нашими ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ компьютерами). Даже Лады лучшие, уже три года как с подушками безопасности!
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