Смартфон Galaxy Note8 от компании Samsung существенно подешевел.
Спустя три месяца с начала продаж в России его стоимость снизилась на 23 процента. Об этом сообщили эксперты Hi-Tech Mail.Ru.
Samsung представила Galaxy Note8 в середине августа. В России он официально появился 22 сентября с рекомендованной розничной ценой 69 990 рублей.
Отмечается, что Galaxy Note 8 — самый продвинутый флагман Samsung. Отличительная черта линейки — Стилус S Pen. Перо распознает 4096 степеней нажатия и легко скользит по экрану. Также компания впервые оснастила свой флагман двойной камерой и первой в мире добавила оптическую стабилизацию в оба модуля.
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Думаю, что после 18-го марта всё у нас будет дешевле и качественнее, особенно отечественные смартфоны "Блоха подкованная в Сколково"
Думаю, что после 18-го марта всё у нас будет дешевле и качественнее, особенно отечественные смартфоны "Блоха подкованная в Сколково"