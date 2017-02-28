Смартфон Galaxy Note8 от компании Samsung существенно подешевел.

Спустя три месяца с начала продаж в России его стоимость снизилась на 23 процента. Об этом сообщили эксперты Hi-Tech Mail.Ru.

Samsung представила Galaxy Note8 в середине августа. В России он официально появился 22 сентября с рекомендованной розничной ценой 69 990 рублей.

Отмечается, что Galaxy Note 8 — самый продвинутый флагман Samsung. Отличительная черта линейки — Стилус S Pen. Перо распознает 4096 степеней нажатия и легко скользит по экрану. Также компания впервые оснастила свой флагман двойной камерой и первой в мире добавила оптическую стабилизацию в оба модуля.