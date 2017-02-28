Уникальную сингапурскую методику внедрили в школу-интернат № 19.

Школа-интернат № 19 «РЖД» стала первой не только в Новокузнецке, но и в области, где внедрили такую систему обучения.

Согласно введённой методике, дети в процессе обучения разбиваются на несколько групп, в которых они самостоятельно изучают материал. Учитель лишь имеет функцию наставника и может направлять учеников, но не брать на себя основную функцию.

В группах школьники учатся самостоятельно решать поставленные задачи и возникшие на пути проблемы, при этом в процессе участвуют абсолютно все дети.

«Методика предусматривает много способов проведения уроков. При этом ее можно применять при преподавании любого предмета — языка, обществознания, истории, географии», — пояснила директор школы-интерната Ирина Пугачёва.

Главное — во главе методики стоит командная работа. У детей развиваются коммуникативные качества, креативное мышление, они учатся сотрудничать, критиковать и принимать критику.

Отметим, что в прошлом учебном году школа получила грант 1 миллион рублей на реализацию новых проектов, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.