Уникальную сингапурскую методику внедрили в школу-интернат № 19.
Школа-интернат № 19 «РЖД» стала первой не только в Новокузнецке, но и в области, где внедрили такую систему обучения.
Согласно введённой методике, дети в процессе обучения разбиваются на несколько групп, в которых они самостоятельно изучают материал. Учитель лишь имеет функцию наставника и может направлять учеников, но не брать на себя основную функцию.
В группах школьники учатся самостоятельно решать поставленные задачи и возникшие на пути проблемы, при этом в процессе участвуют абсолютно все дети.
«Методика предусматривает много способов проведения уроков. При этом ее можно применять при преподавании любого предмета — языка, обществознания, истории, географии», — пояснила директор школы-интерната Ирина Пугачёва.
Главное — во главе методики стоит командная работа. У детей развиваются коммуникативные качества, креативное мышление, они учатся сотрудничать, критиковать и принимать критику.
Отметим, что в прошлом учебном году школа получила грант 1 миллион рублей на реализацию новых проектов, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.
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С обвальным грохотом в груди,
Стою. Не плачу, не молюсь я,
А просто нету сил уйти.
Я глажу горы, глажу реки,
Касаюсь пальцами морей.
Как будто закрываю веки
Несчастной Родине моей…