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В новокузнецкой школе внедрили новую методику обучения

Сегодня 13:10
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Ш19ржд.рф

Уникальную сингапурскую методику внедрили в школу-интернат № 19.

Школа-интернат № 19 «РЖД» стала первой не только в Новокузнецке, но и в области, где внедрили такую систему обучения.

Согласно введённой методике, дети в процессе обучения разбиваются на несколько групп, в которых они самостоятельно изучают материал. Учитель лишь имеет функцию наставника и может направлять учеников, но не брать на себя основную функцию.

В группах школьники учатся самостоятельно решать поставленные задачи и возникшие на пути проблемы, при этом в процессе участвуют абсолютно все дети.

«Методика предусматривает много способов проведения уроков. При этом ее можно применять при преподавании любого предмета — языка, обществознания, истории, географии», — пояснила директор школы-интерната Ирина Пугачёва.

Главное — во главе методики стоит командная работа. У детей развиваются коммуникативные качества, креативное мышление, они учатся сотрудничать, критиковать и принимать критику.

Отметим, что в прошлом учебном году школа получила грант 1 миллион рублей на реализацию новых проектов, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

Комментарии 4
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Лёха
4 5
В футбол проигрываем Катару и Берегу слоновой кости, методики перенимаем в Сингапуре, детей с помощью СМС лечим в Европе, на БМВ и Вольксвагенах клеим "На Берлин" и т. д. и т. п. Весёлая Великая страна...
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Котя
1 7
У карты бывшего Союза,
С обвальным грохотом в груди,
Стою. Не плачу, не молюсь я,
А просто нету сил уйти.

Я глажу горы, глажу реки,
Касаюсь пальцами морей.
Как будто закрываю веки
Несчастной Родине моей…
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не важно
0 0
В футбол проигрываем Катару и Берегу слоновой кости, методики перенимаем в Сингапуре, детей с помощью СМС лечим в Европе, на БМВ и Вольксвагенах клеим "На Берлин" и т. д. и т. п. Весёлая Великая страна...
Но "проставляют" нашу страну вот такие вот Алёхи.
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Маша
0 0
У нас самая лучшая в мире страна! Понимаешь это только тогда, когда уезжаешь за ее пределы.Мы с мужем, побывав в десятке стран, больше месяца не выдерживаем. Если долго не слышишь родной язык- такая тоска на душе, что ... Спросите, зачем тогда уезжать? Хочется мир посмотреть, подышать чистым воздухом, познакомиться с обычаями и традициями других народов, да просто увидеть что-то воочию, а не прочитать в книге. И когда выходишь из самолета, делаешь глубокий вдох, такое спокойствие наступает! Наконец мы дома! И грязный воздух, серые дома, неухоженный город уже не так раздражают. До следующего путешествия...
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