Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

В правительстве приняли решение о ценах на проезд в плацкарте

Сегодня 14:10
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rossaprimavera.ru

Тариф в плацкарте в 2018 году повышен не будет и останется на уровне 2017 года.

Такое решение приняли на совещании в правительстве России. Об этом сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Редько, передаёт РИА Новости.

ФАС предложила в 2018 году снизить на 10 процентов тарифы в плацкарте и общих вагонах. Минтранс и МЭР выступили против. Обсуждение вопроса отложили до совещания в правительстве.

Как писал ВашГород.ру, в начале ноября РЖД приостановила продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года.

После принятия решения о тарифах стало известно, что продажи билетов возобновятся не позднее 18 ноября.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
новокузнечагин
0 0
почему в купе сутки дороже чем в гостинице?
ответить
аватар
алекс
0 0
почему в купе сутки дороже чем в гостинице?
потому что РЖД давно ох.....ла!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ