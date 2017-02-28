Тариф в плацкарте в 2018 году повышен не будет и останется на уровне 2017 года.
Такое решение приняли на совещании в правительстве России. Об этом сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Редько, передаёт РИА Новости.
ФАС предложила в 2018 году снизить на 10 процентов тарифы в плацкарте и общих вагонах. Минтранс и МЭР выступили против. Обсуждение вопроса отложили до совещания в правительстве.
Как писал ВашГород.ру, в начале ноября РЖД приостановила продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года.
После принятия решения о тарифах стало известно, что продажи билетов возобновятся не позднее 18 ноября.
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