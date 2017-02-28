Кузнецкая ТЭЦ внедрила колл-центр.

Сибирская теплосбытовая компания внедрила новый сервис. Теперь все абоненты Кузнецкой ТЭЦ могут передавать показания в более удобном формате.

СГК в Новокузнецке запустила колл-центр. Как пояснили в компании, он начал свою работу в нашем городе середине октября.

Однако в некоторых городах единая справочная служба работает уже полтора года. Например, в Красноярском крае, Абакане и других городах.

Теперь все абоненты Кузнецкой ТЭЦ могут позвонить по номеру 93−00−12, передать показания счётчиков и задать интересующие вопросы.

«Работа колл-центра сходна с работой Центра обслуживания клиентов. Это дополнительный сервис для наших потребителей, который поможет решить возникшие у них вопросы по качеству, учету, оплате услуги более оперативно, без необходимости обращения в ЦОК», — пояснила руководитель ЦОК Новокузнецкого филиала Сибирской теплосбытовой компании Лариса Кузьмина.

Также представители СГК пояснили, что заявление на перерасчёт за тепловую энергию можно оставить в ближайшем отделении Городского центра расчёта коммунальных платежей или Жилкомцентра. Адреса обычно указаны в квитанции.

Также с вопросами можно обратиться в Центр обслуживания клиентов на улице Грдины, 17а.

К слову, только за неполный 2017 год туда обратились более 9 000 абонентов.