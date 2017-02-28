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СМИ: юморист Михаил Задорнов ушёл из жизни

Сегодня 14:34
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
YouTube

10 ноября скончался сатирик Михаил Задорнов.

Об этом сообщает «Известия».

Артист боролся с раком головного мозга. В конце 2016 года ему сделали операцию в Германии. Родственники замечали улучшение в состоянии юмориста, добавляет издание.

Последние месяцы Михаил Задорнов лежал в закрытом санатории в Подмосковье. Он отказался от лечения ради того, чтобы побыть с близкими людьми.

На момент ухода из жизни Задорнову было 69 лет. За несколько месяцев до смерти сатирик отрёкся от неоязычества и принял православие, пишет «Лента.ру».

Комментарии 5
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Степан
15 0
Царство ему небесное... очень хороший человек, к сожалению уже был(((
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13
0 1
Капец(((((
А вы ожидали чудесное исцеление?
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новокузнечагин
0 0
новый круг перерождения
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