10 ноября скончался сатирик Михаил Задорнов.

Об этом сообщает «Известия».

Артист боролся с раком головного мозга. В конце 2016 года ему сделали операцию в Германии. Родственники замечали улучшение в состоянии юмориста, добавляет издание.

Последние месяцы Михаил Задорнов лежал в закрытом санатории в Подмосковье. Он отказался от лечения ради того, чтобы побыть с близкими людьми.

На момент ухода из жизни Задорнову было 69 лет. За несколько месяцев до смерти сатирик отрёкся от неоязычества и принял православие, пишет «Лента.ру».