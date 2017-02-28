СМИ: юморист Михаил Задорнов ушёл из жизни
Сегодня 14:34
10 ноября скончался сатирик Михаил Задорнов.
Об этом сообщает «Известия».
Артист боролся с раком головного мозга. В конце 2016 года ему сделали операцию в Германии. Родственники замечали улучшение в состоянии юмориста, добавляет издание.
Последние месяцы Михаил Задорнов лежал в закрытом санатории в Подмосковье. Он отказался от лечения ради того, чтобы побыть с близкими людьми.
На момент ухода из жизни Задорнову было 69 лет. За несколько месяцев до смерти сатирик отрёкся от неоязычества и принял православие, пишет «Лента.ру».
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.