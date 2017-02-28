Челюстно-лицевая хирургия довольно редко находится под крышей частных стоматологических клиник, хотя и является весьма значимой отраслью современной медицины.

«Семейный стоматолог» — как раз та самая счастливая редкость. В этой новокузнецкой клинике для взрослых и детей доступны многие направления челюстно-лицевой хирургии. А чтобы узнать, какие именно, — мы встретились с хирургом «Семейного стоматолога» Романом Гончаревичем. Несмотря на свою молодость, Роман Константинович — опытный врач, за плечами которого КемГМА и ординатура по челюстно-лицевой хирургии в первой горбольнице. И на приём к нему без всякого страха идут не только взрослые, но и маленькие пациенты «Семейного стоматолога».

— Роман, какие проблемы помогает решить челюстно-лицевой хирург?

— Все проблемы, которые возможно решить в амбулатории: сложные удаления зубов, зубосохраняющие операции, лоскутные операции, имплантации, борьба с любыми осложнениями (удаления корней зубов из гайморовой пазухи,

обильные кровотечения из лунки после удаления, закрытие соустья с гайморовой пазухой). Клиническое мышление челюстно-лицевого хирурга позволяет быстро поставить диагноз, более точно спрогнозировать результат, правильно бороться с осложнениями.

— Какие операции челюстно-лицевого профиля, не связанные со стоматологией доступны пациентам «Семейного стоматолога»?

— Очень часто пациенты не знают, к кому обратиться при наличии воспалительных заболеваний мягких тканей лица и шеи (фурункулы, карбункулы, подкожные гранулёмы), с травмами лица (крыльев носа, губы, надбровной дуги), где удалить новообразования, появившиеся на лице и шеи. Со всем этим мы работаем и помогаем пациентам в клинике «Семейный стоматолог».

Или например, такое популярное у звёзд удаление комочков Биша. Эта операция, скорее, из области эстетической хирургии. Она позволяет избавиться от округлости щёк и придать овалу лица, особенно в нижней трети, более утончённые и «худые» очертания, а также подчеркнуть скулы и сделать лицо визуально моложе. Рекомендуется при наличии избыточных жировых отложений на лице, возрастных изменениях в виде опущения щёк с формированием морщин и кожных складок. Естественно, как и для любой операции, при удалении комочков Биша существуют противопоказания, поэтому решение о её проведении следует принимать после консультации специалиста.

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— А зубы вы удаляете?

— Конечно. Но важно не просто удалить зуб, а подготовить «место» для последующего протезирования. Так что иногда я специально иду на сложное удаление, например, распиливая зуб и вытаскивая его по частям, чтобы в итоге максимально сохранить костную ткань.

— Получается, вы участвуете в планировании протезирования, в том числе и с применением дентальных имплантов?

— Совершенно верно. А если удаление зуба было произведено какое-то время назад, то также необходимо наращивать челюстную кость. И чем больше времени проходит с момента потери зуба — тем сильнее атрофируется кость и дольше ведётся работа по её восстановлению. А без этого невозможно сделать качественное протезирование — тем более если речь идёт об имплантации. Идеально, когда эти моменты — удаление и планирование установки имплантата или протеза — происходят одновременно. Эту работу мы ведём в одной связке с ортопедом. Я отвечаю за максимально щадящее для челюстной кости удаление, а также за установку формирователя десны и рентген-наблюдения во время всего процесса вплоть до раскрытия импланта.

— Ваш самый юный пациент в «Семейном стоматологе»?

— К нам «приводят» даже грудных младенцев — в том числе я корректирую неправильно прикреплённую уздечку языка, которая мешает нормальному вскармливанию, а впоследствии способствует образованию диастемы между передними зубами и нарушению прикуса. Причём родители не могут самостоятельно определить, короткая уздечка у ребёнка или нет. Так что лучше своевременно пройти осмотр у врача в нашей клинике и убедиться, что всё в порядке. Тем более что короткая уздечка языка в младенческом возрасте приводит к нарушению полноценного сосания груди, плохому набору веса, раннему отказу от грудного вскармливания и, как следствие, значительному отставанию в росте и развитии.

— А ваш самый взрослый пациент в «Семейном стоматологе»?

— Недавно готовил к протезированию 92-летнюю бабушку.

— С детьми, наверное, труднее работать?

— Я бы не сказал. Главное — сказку рассказать, пошутить, пообщаться, показать мультики, подарить игрушку, которую они сами выбирают. Малыши из кабинета врача должны выходить с улыбкой. А чтобы ребёнок не боялся анестезии, я ему мажу десну специальным анестезирующим «малиновым вареньем» и только потом «надуваю шарик», который сам выдавливает зубик. Конечно, удаление зубов в «Семейном стоматологе» происходит не с помощью шариков, но дети — и даже некоторые взрослые — верят. И не боятся. А это самое важное.

— А ваш сын, которому чуть больше двух с половиной лет, «Семейный стоматолог» посещает?

— Святослав уже был в нашей клинике — ему сделали гигиеническую чистку и фторирование зубов, чтобы предупредить появление кариеса. Ведь если ребёнок потеряет даже один молочный зубик — его зубочелюстная система будет развиваться неполноценно не только в детском возрасте, но и в дальнейшем. Если же потери зуба не удалось избежать, у нас есть методики, которые сведут возможные проблемы на нет. Кстати, Святослав после посещения врача ещё долго был в восторге — как и все наши маленькие пациенты.

— Вы находите время на сказки для Святослава или это мамина обязанность?

— Конечно же, я каждый вечер читаю сыну сказки — сейчас мы «осваиваем» Корнея Чуковского. Особенно ему нравятся истории про Бармалея и муху-цокотуху. А ещё разучиваем стихи Маяковского — «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть».

Записала Инна Ким

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.