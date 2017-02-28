В Кемерове появилось 450 новых мест в детских садах
Сегодня 14:50
В Кемерове с начала года открыли 450 новых мест в детских садах. В детском саду № 231 появилась группа «Фиксики».
Новые места появились в существующих садиках за счёт изменения предназначения методических кабинетов в группы, сообщили в городской администрации. После ремонта в помещениях установили мебель, игрушки и развивающее оборудование.
Всего в городе открыли четыре новых группы и сдали детский сад в Лесной Поляне на 350 детей. До конца года планируют открыть ещё больше новых групп для малышей.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.