В Кемерове с начала года открыли 450 новых мест в детских садах. В детском саду № 231 появилась группа «Фиксики».

Новые места появились в существующих садиках за счёт изменения предназначения методических кабинетов в группы, сообщили в городской администрации. После ремонта в помещениях установили мебель, игрушки и развивающее оборудование.

Всего в городе открыли четыре новых группы и сдали детский сад в Лесной Поляне на 350 детей. До конца года планируют открыть ещё больше новых групп для малышей.