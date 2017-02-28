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В Кемерове появилось 450 новых мест в детских садах

Сегодня 14:50
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
fiesta-pro.ru

В Кемерове с начала года открыли 450 новых мест в детских садах. В детском саду № 231 появилась группа «Фиксики».

Новые места появились в существующих садиках за счёт изменения предназначения методических кабинетов в группы, сообщили в городской администрации. После ремонта в помещениях установили мебель, игрушки и развивающее оборудование.

Всего в городе открыли четыре новых группы и сдали детский сад в Лесной Поляне на 350 детей. До конца года планируют открыть ещё больше новых групп для малышей.

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