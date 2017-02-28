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Стало известно, когда и где в Новокузнецке откроют супермаркет распродаж «Галамарт»

Сегодня 15:05
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
progorodsamara.ru

Супермаркет распродаж «Галамарт» откроют в ТРЦ «Планета».

Эту информацию ВашГород.ру подтвердила представитель PR-службы торгового центра Надежда Загурская.

«По предварительной информации, магазин откроется 20 или 23 ноября этого года», — сообщила ВашГород.ру Надежда Загурская.

«Галамарт» — федеральная торговая сеть с больше чем 150 магазинами. На сайте компании сообщают, что цены в магазинах стартуют от 9 рублей. Ритейлер закупает товар большими партиями и поэтому получает максимальную скидку, заявляют представители магазина.

Ранее же СМИ сообщали, что «Галамарт» откроется только в 2018 году.

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