Супермаркет распродаж «Галамарт» откроют в ТРЦ «Планета».
Эту информацию ВашГород.ру подтвердила представитель PR-службы торгового центра Надежда Загурская.
«По предварительной информации, магазин откроется 20 или 23 ноября этого года», — сообщила ВашГород.ру Надежда Загурская.
«Галамарт» — федеральная торговая сеть с больше чем 150 магазинами. На сайте компании сообщают, что цены в магазинах стартуют от 9 рублей. Ритейлер закупает товар большими партиями и поэтому получает максимальную скидку, заявляют представители магазина.
Ранее же СМИ сообщали, что «Галамарт» откроется только в 2018 году.
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