Некурящие россияне должны работать меньше.

С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Они предложили сократить рабочую неделю для некурящих на пять часов, передаёт РИА Новости.

Парламентарии направили письмо министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с просьбой рассмотреть такую возможность.

Отметим, сейчас рабочая неделя — 40 часов.