Некурящим россиянам хотят сократить рабочую неделю
Сегодня 15:10
Некурящие россияне должны работать меньше.
С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Они предложили сократить рабочую неделю для некурящих на пять часов, передаёт РИА Новости.
Парламентарии направили письмо министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с просьбой рассмотреть такую возможность.
Отметим, сейчас рабочая неделя — 40 часов.
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