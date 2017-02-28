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Некурящим россиянам хотят сократить рабочую неделю

Сегодня 15:10
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
orthospinenews.com

Некурящие россияне должны работать меньше.

С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Они предложили сократить рабочую неделю для некурящих на пять часов, передаёт РИА Новости.

Парламентарии направили письмо министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с просьбой рассмотреть такую возможность.

Отметим, сейчас рабочая неделя — 40 часов.

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