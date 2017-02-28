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Как новокузнечане относятся к полицейским — итоги опроса

Сегодня 15:58
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vyatka-grad.ru

Сегодня сотрудники полиции отмечают свой профессиональный праздник.

А ВашГород.ру подводит итоги опроса на тему «Как новокузнечане оценивают работу полицейских».

Результаты нашего опроса идут вразрез с итогами опроса общероссийского. Напомним, последний провели специалисты «Левада-Центра». По их данным, почти половина респондентов работой полицейских довольна. Таковых оказалось 46 процентов. Недовольны полицией 34 процента опрошенных, а 20 процентов участников опроса затруднились ответить.

В Новокузнецке всё по-другому. Из 308 участников опроса большинство считают, что полицейские работают ужасно и только зря получают деньги. За этот вариант проголосовали 148 человек, то есть 48,1 процента респондентов.

Довольных оказалось всего 12,7 процента. Эта часть жителей уверена, что на полицейских всегда можно положиться. А 39,3 процента участников опроса затруднились выразить своё отношение к полиции.

Комментарии 3
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Прохожий
3 5
Наверное эти 12,7 % опрошенных и есть сами полицаи.
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человек
4 3
Наверное эти 12,7 % опрошенных и есть сами полицаи.
Проходи мимо, прохожий. Нормально ребята работают,только их очень уж мало. В наше время их было гораздо больше. С праздником, ребята!!!!
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аватар
Миша
0 2
Проходи мимо, прохожий. Нормально ребята работают,только их очень уж мало. В наше время их было гораздо больше. С праздником, ребята!!!!
Ваше время - это 1941-1945 г.?
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