Сегодня сотрудники полиции отмечают свой профессиональный праздник.

А ВашГород.ру подводит итоги опроса на тему «Как новокузнечане оценивают работу полицейских».

Результаты нашего опроса идут вразрез с итогами опроса общероссийского. Напомним, последний провели специалисты «Левада-Центра». По их данным, почти половина респондентов работой полицейских довольна. Таковых оказалось 46 процентов. Недовольны полицией 34 процента опрошенных, а 20 процентов участников опроса затруднились ответить.

В Новокузнецке всё по-другому. Из 308 участников опроса большинство считают, что полицейские работают ужасно и только зря получают деньги. За этот вариант проголосовали 148 человек, то есть 48,1 процента респондентов.

Довольных оказалось всего 12,7 процента. Эта часть жителей уверена, что на полицейских всегда можно положиться. А 39,3 процента участников опроса затруднились выразить своё отношение к полиции.