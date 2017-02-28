Журналист ВашГород.ру прокатился за рулём новенькой LADA Vesta SW Cross и лично испытал, на что способен автомобиль.

Маршрут пролегал от автоцентра LADA на Терешковой, 62/3 до аэропорта. Первую половину пути машиной управлял консультант автосалона, а обратно сажусь за руль сама.

Садимся в автомобиль. Пока машина греется, менеджер Алексей немного рассказывает о новой модели LADA.

«Комплектация этого авто — Luxe / Multimedia, без подогрева заднего дивана, без подлокотника, с усиленной тонировкой задних стёкол. Всё остальное есть: мультимедийная система навигации с камерой заднего вида с управлением на руле, круиз-контроль с функцией лимитатора скорости — можно установить ограничение, и выше него машина не будет разгоняться. Полностью зимний пакет — подогрев зеркал, лобового стекла и передних сидений. Есть противозаносная и противобуксовочная система, противооткатная система на подъёме. Двигатель объёмом 1,8 литра, трансмиссия механическая пятиступенчатая. Кроме того, автомобиль оснащён противотуманками, плюс к камере заднего вида идёт датчик парковки. По цене — именно эта белая машина стоит 804,9 тысячи рублей, за цвет «металлик» — доплата 12 тысяч", — рассказал специалист.

Трогаемся. Машина едет мягко и бесшумно. Салон широкий и удобный, машина высокая, чувствую себя маленькой — привыкла к своей не такой просторной LADA Priora. Подогрев сидений сработал быстро — это приятно.

Добрались до аэропорта, пересаживаюсь на водительское место. С непривычки слишком сильно выжимаю газ — Алексей поясняет, что здесь педали с электронным приводом, поэтому ход легче. Радуют большие боковые зеркала — хороший обзор.

В характеристиках сказано, что машина может разогнаться с нуля до 100 километров в час за 11,2 секунды. Проверять, конечно, мы не стали — камеры кругом, но скорость набирает она быстро, едет мощно.

С тормозами проблем тоже нет — новые шины хорошо держат дорогу. На дорогах была слякоть, поэтому сложно сказать, как поведёт себя машина на льду. У края дороги собрался мокрый снег, я боялась заехать на него левыми колёсами — вдруг развернёт, но Алексей уверил, что встроенные системы безопасности не допустят этого. Рисковать не стала. Не удалось и проверить машину на кочках — дорога до аэропорта была полностью заасфальтирована.

По моим ощущениям, руль оказался туговат, но при этом машина отлично реагирует на повороты.

На парковке у автосалона включили заднюю камеру, чтобы припарковаться — на экране появились линии, указывающие, по какой траектории мы движемся, но с непривычки всё равно я поглядывала в зеркала. Кстати, в машине хорошие динамики.

Заглянули в багажник — он оказался очень вместительным. Такая машина подойдёт для путешествий всей семьёй — парочка детей там точно может поспать (шутка!).

Детали под капотом защищают специальные панели, кроме того, на обратной стороне крышки есть особая резинка, которая не даёт брызгам от впереди идущей машины попадать под капот.

Алексей признался, что у людей всё-таки есть недоверие к российским машинам, тем более, когда цена LADA приближается к стоимости новой иномарки. Однако все поступившие на склад машины этой модели раскупили на несколько месяцев вперёд. В прошлый раз такой ажиотаж был несколько лет назад, когда в продажу запустили LADA Granta — тогда модель с минимальной комплектацией продавали примерно за 240 тысяч рублей. Что ж, надеемся, что российский производитель не подведёт покупателей.